Congresso aprova acordo de dívida, evitando inadimplência dos EUA

O Congresso dos Estados Unidos aprovou, na noite de quinta-feira 1, um acordo para elevar o limite da dívida do país, dias antes de a maior economia do mundo tornar-se inadimplente.

Um dia depois do aval da Câmara dos Deputados, a medida bipartidária foi ratificada no Senado por 63 votos a favor, e 36 contra. O presidente Joe Biden já disse que vai transformar o projeto em lei, evitando um calote da sua mastodôntica dívida de US$ 31,4 trilhões (quase R$ 160 trilhões).

Segundo previsão da secretária do Tesouro, Janet Yellen, o país atingiria o atual teto de dívida na próxima segunda-feira, 5 de junho.

+ Em gravação, Trump admite desvio de arquivos secretos após fim do mandato

Uma inadimplência impediria o governo de pegar mais dinheiro emprestado e de pagar todas as suas contas. Também causaria estragos na economia global, afetando preços e taxas de juros em outros países.

Na sessão da noite de quinta-feira, o projeto foi aprovado com o apoio de 44 democratas e 17 republicanos, além de dois senadores independentes. Na casa legislativa de 100 cadeiras, que o Partido Democrata controla por apenas uma, era preciso no mínimo 60 votos para ratificar a medida.

+ China recusa pedido dos EUA para reunião entre chefes de Defesa

O conteúdo do projeto atraiu objeções tanto de republicanos de direita quanto de democratas de esquerda: 31 membros do Partido Republicano se opuseram ao acordo para suspender o limite da dívida; os senadores democratas John Fetterman e Elizabeth Warren, além de Bernie Sanders, que é independente, também votaram contra.

Continua após a publicidade

Inicialmente, os senadores propuseram 11 emendas ao projeto de lei do teto da dívida, mas todas foram rejeitadas rapidamente. Se uma única das emendas tivesse sido aprovada, todo o projeto teria de ser enviado de volta à Câmara, deixando pouco tempo para garantir sua aprovação final antes que os Estados Unidos dessem um calote.

+ EUA planejam anunciar ajuda militar de 300 milhões de dólares à Ucrânia

Em uma rara demonstração de bipartidarismo, o acordo foi facilmente aprovado na Câmara na noite de quarta-feira 31, por uma votação de 314 a 117. Cerca de 165 democratas se juntaram a 149 republicanos para aprová-lo pela maioria simples exigida.

Com os republicanos no controle da câmara baixa do Congresso e os democratas dominando o Senado e a Casa Branca, as negociações para um acordo se arrastaram por semanas. O Partido Democrata defendia que era preciso aumentar o teto para garantir o bem-estar dos eleitores com gastos sociais, enquanto o Partido Republicano dizia que o corte de gastos era o melhor caminho para estabilizar a economia do país.

+ EUA: Senador engrossa lista de oponentes de Trump na corrida presidencial

No entanto, Biden e o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, conseguiram firmar um acordo no fim de semana passado, que suspende o teto da dívida – o limite de gastos estabelecido pelo Congresso que determina quanto dinheiro o governo pode tomar emprestado – até 1º de janeiro de 2025, depois das próximas eleições presidenciais.

Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, os pontos acordados resultarão em uma economia de US$ 1,5 trilhão ao longo de uma década.

A última vez que os Estados Unidos estiveram tão perto de ultrapassar o teto da dívida, em 2011, a agência de crédito Standard & Poor’s rebaixou a nota de crédito do país, uma medida que ainda não foi revertida.