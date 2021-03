Personalidades negras demonstram apoio a Meghan Markle após entrevista

Figuras públicas negras demonstraram solidariedade a Meghan Markle após sua entrevista que foi ao ar no último domingo, 7, nos Estados Unidos. Durante duas horas, Meghan e o príncipe Harry contaram à apresentadora Oprah Winfrey os verdadeiros motivos que os levaram a deixar o Palácio de Buckingham, revelando um possível caso de racismo.

O assunto rapidamente chamou a atenção no Twitter, onde vários famosos demonstraram seu apoio à duquesa, filha de mãe negra e pai branco, por falar abertamente sobre a discriminação que ela sofreu após sua entrada na família real, em 2018.

Amiga próxima, a tenista americana Serena Williams disse entender a “a dor e a crueldade” que Meghan experimentou. A vencedora de 23 títulos do Grand Slam afirmou que ela a ensinou “o que é necessário para ser uma verdadeira nobre”. “Eu conheço em primeira mão o sexismo e o racismo que as instituições e a mídia usam para difamar mulheres e pessoas de cor para nos minimizar, nos derrubar e nos demonizar”, escreveu em sua conta no Twitter.

https://twitter.com/serenawilliams/status/1368782412356984832?s=20

A poeta americana Amanda Gorman, elogiada pela sua performance na inauguração do presidente Joe Biden, escreveu que “esse não é o final feliz de princesa de Meghan”.

https://twitter.com/TheAmandaGorman/status/1368768804336013315?s=20

Bernice King, filha de Martin Luther King, disse que a experiência da duquesa serviu para mostrar que “a realeza não é um escudo que te protege da devastação e do desespero do racismo”, completando que tal discriminação foi uma “traumatizante ameaça à saúde mental, física e econômica de milhões e milhões de pessoas”.

https://twitter.com/BerniceKing/status/1368808031778201602?s=20

Além delas, muitas outras personalidades também demonstraram solidariedade à duquesa de Sussex, como a apresentadora Nina Parker, a comentarista política Heather McGhee e a escritora Maaza Mengiste.