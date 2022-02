Pelo TikTok, organizador diz que protesto bloqueará Toronto: ‘épico’

Um dos líderes do “comboio da liberdade”, que há uma semana paralisa Ottawa, capital do Canadá, em protesto contra o passaporte da vacina, o caminhoneiro Chris Barber divulgou no TikTok que os manifestantes planejam deixar a cidade.

Mas não será o fim da ocupação. Segundo Barber, os cerca de 400 caminhoneiros vão para Toronto, maior cidade do país.

“Ottawa não está nos recebendo bem quando se trata de aplicação da lei”, disse. “Mas acho que Toronto ainda não teve entretenimento suficiente”, prosseguiu.

Ainda segundo Barber, Ottawa está se tornando “dura demais”.

“Toronto, prepare-se. Vai ser épico. Temos todos esses caminhões indo em sua direção”, acrescentou.

A ocupação de Ottawa causou enorme repercussão no pacífico Canadá. O premiê Justin Trudeau afirmou que os caminhoneiros estão tentando derrubar a democracia.

Também houve exibição de símbolos racistas, incluindo a bandeira Confederada dos Estados Unidos e suásticas nazistas.

Em entrevista coletiva na última terça-feira (8), a polícia de Ottawa detalhou seu plano para conter a ocupação. A cidade decretou estado de emergência e a polícia emitiu mais de 1.300 multas,.

Também houve 22 prisões e foram abertas 79 investigações criminais. Os agentes apreenderam ainda combustível e cortaram o apoio material, financeiro e logístico à ocupação.