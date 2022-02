Caminhoneiros do Canadá bloqueiam principal ligação terrestre com os EUA

Caminhoneiros contrários ao passaporte da vacina bloquearam uma ponte que liga a cidade de Windsor, no Canadá, a Detroit, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (7).

Os motoristas fazem parte do chamado “Comboio da liberdade”, que pede o fim de controles sanitários impostos pelo governo canadense para conter a pandemia.

A ponte é a fronteira terrestre mais movimentada da América do Norte, por onde passam 8.000 caminhões por dia.

De acordo com informações divulgadas por autoridades canadenses, cerca de 30% do tráfego de carga anual entre os dois países passam por ali.

A capital do Canadá, Ottawa, permanece bloqueada por centenas de caminhões desde a semana passada. Nesta terça-feira, líderes políticos canandenses reuniram-se para discutir uma solução para a retirada.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, fez apelos incisivos pelo fim do movimento.

“Os indivíduos estão tentando bloquear nossa economia, nossa democracia e a vida cotidiana de nossos cidadãos. Isso tem que parar”, afirmou.

“Aqueles que estão gritando com os outros contra o uso de máscaras não definem o que pensa a maioria dos canadenses”, prosseguiu o premiê.

Somente 15% dos caminhoneiros canadenses não são vacinados, e as restrições pela saúde pública têm sido amplamente apoiadas no país. Mas o protesto atraiu uma ampla gama de apoio de grupos extremistas.

