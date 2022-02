Justin Trudeau acusa manifestantes em Ottawa de bloquear a ‘democracia’

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que os protestantes na capital, Ottawa, estão atrapalhando a democracia do país, durante uma reunião de emergência sobre as manifestações contra as restrições de saúde pública por causa da Covid-19.

“Estão tentando bloquear nossa economia, nossa democracia e a vida cotidiana de nossos concidadãos. Isso tem que parar”, disse Trudeau, na noite de segunda-feira (7), na Câmara dos Comuns.

“O povo de Ottawa não merece ser assediado em seus próprios bairros.”

Em sua primeira aparição pública depois de ter covid, o primeiro-ministro também afirmou que o governo federal canadense irá ajudar a acabar com os protestos, contra uma ordem que exige que os caminhoneiros sejam totalmente vacinados contra o covid-19 para cruzar a fronteira.

O comboio de caminhoneiros e seus apoiadores começou a chegar a Ottawa em 28 de janeiro.

Os parlamentares conservadores acusaram Trudeau de alimentar a divisão e o descontentamento em todo o país com sua gestão da pandemia. Os conservadores também disseram que os liberais falharam em dar aos canadenses um plano ou cronograma para um retorno à vida normal.

O líder do NDP, Jagmeet Singh, fez o pedido para uma reunião de emergência no início da segunda-feira, e denunciou o protesto, apontando para as recentes exibições de símbolos odiosos de alguns participantes, a buzina incessante e o assédio aos moradores.

“Este protesto de comboio não é um protesto pacífico”, disse Singh.

O prefeito de Ottawa, Jim Watson, pediu aos governos federal e provincial mais 1.800 policiais para lidar com os manifestantes, que bloqueiam o centro da cidade, no que chamou de “uma injeção dramática e imediata de oficiais adicionais”.

Ele classificou o evento como “a emergência mais séria que nossa cidade já enfrentou”. Ottawa declarou estado de emergência no fim de semana.