Pela primeira vez na história, premiê inglês é mais rico que Família Real

Rishi Sunak assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira, 25, e o novo líder marca uma lista de “primeiras vezes”: da etnia hindu, ele é o primeiro premiê não branco do país; aos 42 anos, o mais jovem em mais de 200 anos; e com uma poupança significativa, o mais rico da história.

Na verdade, pela primeira vez na história da Inglaterra, o primeiro-ministro é mais rico do que aqueles que moram no Buckingham Palace. O ex-banqueiro e sua esposa, Akshata Murty, filha de um bilionário indiano, têm uma fortuna estimada em cerca de 730 milhões de libras (R$ 4 bilhões), segundo o Sunday Times. Antes de falecer, a rainha Elizabeth II tinha cerca de 370 milhões de libras, menos que a metade.

Esse dinheiro, no entanto, vem majoritariamente das ações de Murty, sua esposa, na empresa de seu pai, Infosys. Além disso, ela é dona da incubadora de startups Catamaran Ventures e possui ações em meia dúzia de outras empresas.

O casal tem pelo menos três casas no Reino Unido, além de uma propriedade em Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos avaliada em cerca de US$ 6 milhões (R$ 30 milhões). Suas duas filhas passam a semana em sua casa de cinco quartos no oeste de Londres e, no fim de semana, frequentam a mansão georgiana no norte de Yorkshire.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a casa foi “transformada em um retiro de bem-estar com uma piscina interna, academia, estúdio de ioga, banheira de hidromassagem e quadra de tênis”.

A nação britânica enfrenta sérios problemas econômicos e apoiadores de Sunak afirmam que é sua experiência com a economia, e não suas riquezas, que o qualificam para liderar o Reino Unido. Antes de entrar na política há sete anos, ele trabalhou como banqueiro de investimentos no Goldman Sachs. No governo de Boris Johnson, ocupou o cargo de ministro das Finanças.

No entanto, ele e sua família têm recebido muitas críticas pelo status. Quando Sunak morava em no número 11 de Downing Street, apartamento designado ao ministro das Finanças, sua esposa estava no centro de um escândalo tributário.

No começo de 2022, foi revelado que ela foi registrada como residente “não domiciliada” no Reino Unido, permitindo que não pagasse impostos britânicos sobre a renda do exterior. Na mesma época, descobriu-se que Sunak tinha um Green Card dos Estados Unidos, mas seu assessor afirmou que ele devolveu o documento no ano passado.

Críticos alegam que Sunak não tem consciência de classe, por ter estudado em uma escola privada com anuidade de quase R$ 300 mil. Na eleição anterior, quando concorria contra Liz Truss, um videoclipe de um documentário da emissora britânica BBC em que ele sugere que “não tem amigos da classe trabalhadora” viralizou.

O novo premiê também foi atacado por fazer um discurso aos membros do Partido Conservador no primeiro semestre, quando afirmou que tentou ajudar as cidades mais ricas, em detrimento das mais pobres, revertendo fórmulas “que empurraram todo o financiamento para áreas urbanas carentes”.

