Rishi Sunak toma posse como premiê após reunião com rei Charles III

Atualizado em 25 out 2022, 09h08 - Publicado em 25 out 2022, 09h01

Por Da Redação Atualizado em 25 out 2022, 09h08 - Publicado em 25 out 2022, 09h01

Rishi Sunak, nesta terça-feira, 25, tornou-se oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido, após ser nomeado pelo rei Charles III. Ele é a terceira pessoa a ocupar o cargo em sete semanas, por conta das renúncias dos ex-premiês Boris Johnson e Liz Truss.

Seguindo a tradição, o monarca convida o líder do partido que controla o Parlamento para formar um governo (que, desde as eleições gerais de 2019, é o Partido Conservador).

Em um discurso do lado de fora do número 10 de Downing Street após a reunião, Sunak declarou que o país enfrenta uma profunda crise econômica, continuando a sofrer com as consequências da pandemia, que foram agravadas por conta da desestabilização dos mercados de energia e alimentos causada pela guerra na Ucrânia.

Ele prestou homenagem a Truss, afirmando “não estar errada” em querer melhorar o crescimento econômico do Reino Unido. Mas, continuou ele, “alguns erros foram cometidos, não por má vontade ou más intenções, mas erros mesmo assim” – e ele foi eleito “em parte para corrigi-los”.

“Colocarei a estabilidade econômica e a confiança no centro da agenda do governo. Isso significará decisões difíceis por vir. Mas você me viu durante a pandemia de Covid-19 fazendo tudo o que podia para proteger pessoas e empresas com medidas protetivas. Sempre há limites, mais do que nunca, mas eu prometo isso. Vou trazer essa mesma compaixão para os desafios que enfrentamos hoje”, disse.

Os mercados parecem mais tranquilos com Sunak. A libra britânica estava sendo negociada 0,4% mais alta em relação ao dólar após o discurso. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do governo caíram acentuadamente na segunda-feira 25, quando ficou claro que Sunak assumiria o cargo. Apaziguar o povo vai ser outra história.

Espera-se agora que Sunak comece a nomear novos membros do gabinete, em mais uma remodelação do alto escalão da política britânica.

Quem é Rishi?

Aos 42 anos, ele será o primeiro-ministro mais jovem do Reino Unido desde 1812 e, como hindu, a primeira pessoa não branca a liderar o país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na segunda-feira que isso era “um marco inovador”. Os pais de Sunak são descendentes de indianos e, na década de 1960, se mudaram da África Oriental para o Reino Unido.

Sunak também é o mais abastado de qualquer um de seus antecessores. Sua esposa, Akshata Murthy, é filha do bilionário indiano Narayana Murthy, e o casal tem um patrimônio líquido combinado de 730 milhões de libras.

No início deste ano, sua esposa ganhou as manchetes devido ao seu status fiscal, que lhe permite evitar o pagamento de milhões em impostos do Reino Unido sobre ganhos internacionais. Ela disse que começaria a pagar impostos do Reino Unido sobre esses ganhos após a controvérsia.

Antes de entrar na política, Sunak trabalhou como analista na Goldman Sachs. Ele estudou Filosofia, Política e Economia em Oxford, como quatro primeiros-ministros e dezenas de figuras políticas importantes antes dele, seguido mais tarde por um MBA na Universidade de Stanford.

Sua carreira política começou quando foi eleito deputado conservador por um distrito eleitoral em North Yorkshire nas eleições gerais de 2015. Depois, foi ministro das Finanças do ex-primeiro-ministro Boris Johnson de fevereiro de 2020 a julho de 2022.

Ele concorreu à liderança do partido após a renúncia de Johnson, em julho, contra Truss, mas perdeu em a votação dos cerca de 200 mil membros do Partido Conservador, por 57% a 42,6%.