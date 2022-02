Paris proíbe entrada de ‘comboio da liberdade’ contra passaporte vacinal

A polícia de Paris, na França, anunciou nesta quinta-feira, 10, que irá proibir os “comboios da liberdade” franceses inspirados pelos protestos de caminhoneiros canadenses contra a obrigação da vacinação contra a Covid-19. A medida foi tomada depois que vários grupos de carros, motos e vans partiram de várias regiões do país em direção à capital para participar de uma grande manifestação planejada para o próximo sábado.

Através de grupos no Facebook e no Telegram, milhares de cidadãos franceses afirmam que vão protestar contra o passe da vacina imposto pelo governo de Emmanuel Macron desde 24 de janeiro. Desde a data, pessoas que não estão vacinadas contra a Covid-19 não podem mais entrar em restaurantes, bares, pontos turísticos e arenas esportivas no país, a não ser que tenham se recuperado recentemente do vírus.

O maior dos grupos, intitulado “Le convoi de la liberté” (O Comboio da Liberdade), somava mais de 300.000 membros nesta quarta.

No Canadá, as manifestações tiveram início com caminhoneiros fronteiriços contrários à obrigatoriedade de vacinação. No entanto, os atos tomaram proporções maiores e se tornaram um movimento contra as medidas sanitárias e o governo do país, paralisando a capital, Ottawa, por duas semanas.

Protestos semelhantes também foram vistos na Austrália e na Nova Zelândia, mas em menores proporções.

Continua após a publicidade

Organizados nas redes sociais, os manifestantes planejam ainda se dirigir para Bruxelas, capital da Bélgica e sede dos principais prédios da União Europeia, na segunda-feira 14 para exigir o fim das restrições contra o coronavírus.

Em comunicado, a polícia parisiense alertou sobre os riscos de perturbação da ordem pública que podem ser causados pelos comboios, uma vez que “o objetivo declarado dos organizadores é bloquear a capital e impedir o fluxo rodoviário nas ruas de Paris”.

Em um dos grupos usados por manifestantes, há conversas sobre bloquear o anel viário de Paris, via crucial da capital francesa.

“Haverá um desdobramento especial para impedir esses bloqueios e aqueles que infringirem a proibição poderão ser multados ou até mesmo presos”, disse a força policial. Os infratores podem pegar até dois anos de prisão, multa de 4.500 euros e a proibição de dirigir por três anos.