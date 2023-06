Papa Francisco recebe alta de hospital em Roma após cirurgia

O papa Francisco recebeu alta do hospital Gemelli, em Roma, nesta sexta-feira, 16, após realizar uma cirurgia abdominal na semana passada. O procedimento gerou novas preocupações sobre a saúde do líder da Igreja Católica, de 86 anos, que já enfrenta uma série de outros problemas.

A operação para reparar uma hérnia na parede abdominal, decorrente da cicatriz de uma cirurgia anterior em que o Papa precisou remover 33 centímetros de intestino, correu “sem complicações”, garantiu o Vaticano. No hospital, o pontífice já deu início a fisioterapia e continuou trabalhando.

Francisco visitou as crianças da ala de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil, recebendo homenagens, e “descansou bem durante a noite”, disse o diretor de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni.

Francisco deixou o hospital em uma cadeira de rodas e conversou com pacientes e médicos do lado de fora da entrada, para se despedir. Cercado por seguranças, entrou em um carro que esperava e foi direto para a Basílica de Santa Maria Maggiore, na capital italiana. Antes de retornar ao Vaticano, o papa também fez uma breve visita a um convento do Instituto Maria Santissima Bambina.

O Vaticano acrescentou que, neste domingo, 18, ele fará sua oração semanal “Angelus” e está bem o suficiente para cumprir todos os seus compromissos, exceto por uma audiência geral na quarta-feira da semana que vem.

Apesar dos problemas de saúde de Francisco, na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve viajar para a Cidade do Vaticano, para participar de uma reunião com o Papa. A viagem está prevista para acontecer em 20 de junho e o encontro no dia seguinte.

O líder da Igreja Católica mantém a agenda lotada. Ele deve viajar a Portugal de 2 a 6 de agosto, para participar da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, e visitar o Santuário de Fátima, e seguir para a Mongólia de 31 de agosto a 4 de setembro, um dos lugares mais remotos para onde já viajou.

Histórico de passagens pelo hospital

No final de março, Francisco passou cinco dias internado no mesmo hospital devido a uma infecção pulmonar. Dois meses depois, ele também cancelou uma sequência de audiências devido a uma febre.

A saúde de Francisco, que completou dez anos de pontificado em março, vem se complicando nos últimos anos com uma série de doenças. Ele costuma usar uma cadeira de rodas ou uma bengala para andar por causa de dores no joelho.

Em julho de 2021, o papa removeu parte de seu cólon em uma cirurgia para tratar uma doença intestinal, chamada diverticulite. Porém, no início do ano, o Vaticano informou que a condição havia retornado. O pontífice também já perdeu parte de um pulmão, que foi removido quando ele era jovem, ainda na Argentina.

O papa revelou em dezembro que já havia providenciado uma carta de renúncia em caso de incapacidade médica permanente, logo após sua eleição em 2013.