Papa Francisco cancela missa por indisposição

O papa Francisco, que pareceu resfriado na quarta-feira 26, cancelou nesta quinta-feira, 27, sua presença em uma missa, em razão de uma “leve indisposição” – informou a Santa Sé.

O sumo pontífice, de 83 anos, não participou da missa esta manhã na basílica de São João de Latrão de Roma. “Devido a uma leve indisposição, preferiu ficar perto da residência Santa Marta onde vive no Vaticano”, assegurou o diretor de comunicação da Santa Sé, Matteo Bruni, em comunicado.

As outras atividades do dia foram confirmadas, segundo a mesma fonte. O pontífice, que tem dificuldades para caminhar, quase nunca cancela um evento de sua agenda.

Na quarta-feira, um dia normalmente agitado, apareceu com tosse, na audiência geral organizada ao ar livre na praça São Pedro. Ele apertou as mãos de dezenas de fiéis e manifestou seus pensamentos aos doentes com coronavírus em todo o mundo.

Publicidade

À tarde, participou da tradicional procissão da Quarta-feira de Cinzas na basílica de Santa Sabina em Roma e cumpriu o rito da cruz de cinzas, gesto que marca o início da Quaresma, tempo de oração e de reflexão para os católicos.

(Com AFP)