“Hoje, se insulta como se dissesse bom dia”, diz papa Francisco

Durante a Quaresma, os católicos são estimulados a abrir mão de algo, como doces. Nesta quarta-feira, o papa Francisco acrescentou um toque moderno à lista de coisas das quais abdicar durante o período: parar de insultar as pessoas na internet.

O líder religioso pediu o gesto de comedimento ao falar a dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça São Pedro para sua audiência-geral de Quarta-Feira de Cinzas, o início do período de quarenta dias que culmina com a Páscoa.

A Quaresma, disse ele nos comentários parcialmente improvisados, “é o tempo para desligar a televisão e abrir a Bíblia, para se desligar do telefone celular e se conectar com o Evangelho. É o tempo de renunciar a palavras inúteis, conversinhas, fofocas, mexericos e se aproximar do Senhor“, disse.

“É o tempo de se dedicar a uma ecologia saudável do coração, fazer uma limpeza nele. Vivemos num ambiente poluído por muita violência verbal, por muitas palavras ofensivas e nocivas, que a internet amplifica“, afirmou. “Hoje, se insulta como se dissesse bom dia.”

Nos últimos anos, o próprio Francisco foi alvo de insultos de sites católicos ultraconservadores e de feeds de Twitter antipapa majoritariamente anônimos.

O Twitter também se tornou uma plataforma para batalhas verbais às vezes agressivas entre seus apoiadores e detratores.

Ainda nesta quarta-feira, Francisco participará do serviço tradicional da Quarta-Feira de Cinzas, quando cinzas serão espalhadas em sua testa – um lembrete aos cristãos de que são mortais e de que um dia todos se tornarão pó.

Durante a Quaresma, marcada pelo arrependimento, jejum e reflexão, os fiéis também são instados a praticar mais boas ações, como dar esmolas, e ser particularmente atentos aos necessitados.