Os quatro motivos para Musk apoiar Ron DeSantis para a Casa Branca

O governador da Flórida, Ron DeSantis, deve anunciar sua candidatura oficial à presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 24, durante uma entrevista com o CEO do Twitter, Elon Musk, na plataforma. Os dois vão entrar ao vivo na plataforma de áudio Twitter Spaces às 18h (19h de Brasília).

Embora Musk tenha declarado por anos que sua posição política é “centrista” e “apartidária”, ele saiu, pela primeira vez, em apoio ao Partido Republicano nas midterms, eleições legislativas e estaduais que ocorrem no meio do mandato presidencial, no ano passado. Usando o Twitter, ele também disse em novembro passado que apoiaria DeSantis na corrida presidencial.

O posicionamento foi visto com surpresa. Muitos esperavam que ele defendesse Donald Trump nas eleições, visto que lutou para permitir que o ex-presidente, banido da rede por compartilhar desinformação perigosa, reativasse sua conta.

O comportamento do bilionário costuma ser, para dizer o mínimo, errático, mas há alguns motivos porque ele se alinhou a DeSantis.

Conhecidos de longa data

O relacionamento de DeSantis com Musk remonta ao início de 2021, quando os dois se conheceram em um jantar em Austin, no Texas, com cerca de 15 pessoas, incluindo investidores em tecnologia, desenvolvedores e funcionários do setor de saúde.

Os dois também têm um relacionamento por meio de David Sacks, um importante doador republicano que apoia abertamente DeSantis e é considerado parte do círculo íntimo de Musk nas decisões sobre o Twitter. Sacks vai moderar a conversa entre os dois.

Toma lá dá cá

Ao escolher lançar sua candidatura em um evento virtual no Twitter, o governador da Flórida ignora métodos mais tradicionais, como um comício, uma grande entrevista na TV ou um vídeo online bem produzido. Embora ele eventualmente faça tudo isso, é uma declaração notável sobre o tipo de campanha que ele pretende construir – e o tipo de apoiador que ele espera priorizar.

Musk tem 140 milhões de seguidores e muitos fazem parte da base eleitoral de Trump. Se ganhar a indicação, DeSantis atrairá eleitores mais jovens e menos conservadores e isso aumentaria suas chances de chegar à Casa Branca.

Em um evento na terça-feira 23, Musk chamou a decisão do governador da Flórida de “inovadora”. Para ele, o anúncio de DeSantis vai aumentar a visibilidade do Twitter em um momento em que a relevância da empresa está diminuindo.

A rede social fracassou desde que Musk assumiu sua chefia, fazendo demissões em massa e lançando novos projetos em meio a perdas de lucro descontroladas. O empresário afirmou anteriormente que o Twitter estava perdendo US$ 4 milhões por dia e adotou medidas de corte de gastos, incluindo a demissão de mais da metade dos funcionários da empresa.

O candidato mais forte

A equipe de DeSantis negociou com Musk por semanas, segundo a emissora americana NBC. Nessas conversas, Musk teria indicado que não acha que Trump seja capaz de reconquistar a Casa Branca.

Sua relação com o ex-presidente parece ter esfriado. No mês passado, Musk disse à emissora britânica BBC que não falava com Trump desde que assumiu o cargo de CEO do Twitter. “Ele pode ou não voltar [para a plataforma]”, disse.

Na terça-feira, Musk confirmou sua participação no anúncio de DeSantis, mas disse que não iria endossá-lo formalmente naquele momento. Segundo a NBC, no entanto, dentro da equipe do governador da Flórida, a participação de Musk é vista como um sinal claro de apoio ao governador.

Uma pesquisa de opinião do Wall Street Journal, feita em abril, mostrou Trump na pole position com 48% dos votos, enquanto DeSantis seguia com 24% nas primárias, briga de republicano contra republicano. No entanto, na disputa com o candidato democrata, o presidente Joe Biden, Trump perderia por 3 pontos percentuais. Já DeSantis venceria por 3 pontos percentuais.

Colegas ideológicos

Em uma postagem no Twitter no ano passado, Musk disse que sua preferência para a presidência de 2024 “é alguém sensato e centrista”, mas isso está distante de sua própria base de apoiadores. DeSantis, por sua vez, está tentando se alinhar justamente com o conservadorismo que tornou-se a marca do bilionário.

O governador da Flórida é especialmente popular entre os conservadores por assumir a liderança do país na guerra cultural, em questões relacionadas a raça e gênero. Seu governo foi marcado por sua rejeição às restrições da pandemia, proibições de livros, aprovação de uma lei que limita a discussão de questões LGBTQIA+ nas escolas – e uma disputa com Walt Disney sobre essa lei.

Musk é visto com entusiasmo pela maioria dos conservadores depois que comprou o Twitter e começou a usar a plataforma para elevar as vozes conservadoras. Ao se alinhar com Musk e o Twitter, DeSantis também está se alinhando com o estilo mais agressivo de conservadorismo que tomou as redes sociais nos últimos anos.

Dito isso, Musk ainda é imprevisível. Na sexta-feira passada, ele tuitou elogios à candidatura do senador Tim Scott, republicano da Carolina do Sul, um dos rivais de DeSantis pela indicação do Partido Republicano.