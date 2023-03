Apoiadores de Trump são expulsos de evento de autógrafos de DeSantis

Apoiadores do ex-presidente Donald Trump foram expulsos de uma sessão de autógrafos do novo livro do governador da Flórida, Ron DeSantis na terça-feira, 28. O grupo foi retirado do local por seguranças e a decisão, supostamente tomada pelo próprio DeSantis, gerou revolta dos trumpistas, que acusaram o possível candidato à Presidência dos Estados Unidos de ser contra a liberdade de expressão.

Em vídeo publicado nas redes sociais, um funcionário da livraria Books-a-Million, na cidade de Leesburg, afirma ter recebido ordens para retirar pessoas que vestiam roupas com “Trump” estampado.

Atacado pelo ex-presidente desde que revelou interesse em comandar a Casa Branca, DeSantis divulgava seu novo livro, “The Courage to be Free” (A coragem para ser livre, em tradução livre). Uma pesquisa recente da Universidade de Suffolk em parceria com o jornal USA Today, aponta que 56% dos eleitores republicanos preferem DeSantis, enquanto apenas 33% citaram o nome de Trump, que lançou formalmente a sua terceira campanha presidencial em novembro.

Devido à alta popularidade do governador, Trump adotou uma postura mais agressiva em relação a seu ex-pupilo e até chegou a alertar para que não concorra à Presidência, dizendo em entrevista que “ele irá se machucar muito caso dispute a eleição”. Segundo o ex-presidente, ele tem informações reveladoras contra DeSantis que virão à tona caso ele decida disputar o cargo principal dos Estados Unidos.

Além de aumentar o embate entre os pré-candidatos republicanos, o incidente de terça-feira acontece também em um momento de tensão no Partido Republicano sobre quem será de fato o candidato. Um levantamento realizado pela WPA Intelligence indica que DeSantis venceria Trump com 24% de diferença em um confronto direto.

Mesmo na concorrência com nove candidatos nas primárias, DeSantis é indicado como vencedor da disputa com 40% dos votos. Nikki Haley, ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas durante o governo de Trump, também lançou sua pré-candidatura e conta com 9% das intenções de voto no levantamento. Os outros seis nomes da pesquisa não foram confirmados oficialmente enquanto candidatos às primárias.

