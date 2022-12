Base conservadora está abandonando Trump por DeSantis, diz pesquisa

A maioria dos eleitores republicanos dos Estados Unidos prefere o governador da Flórida, Ron DeSantis, do que o ex-presidente, Donald Trump, como candidato à presidência do país em 2024, aponta pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 14.

Realizado pela Universidade de Suffolk em parceria com o jornal USA Today, o levantamento apontou que 56% dos eleitores preferem DeSantis, enquanto apenas 33% citaram o nome de Trump, que lançou formalmente a sua terceira campanha presidencial em novembro.

+ Trump anuncia que vai concorrer à presidência novamente. E agora?

Além disso, a pesquisa descobriu que os números de aprovação do atual presidente, Joe Biden, são mais altos que os do ex-presidente. Apenas 30% aprovam o republicano e 46% dizem gostar do democrata.

“Há um novo queridinho na cidade. DeSantis supera Trump não apenas entre o eleitorado geral, mas também entre os conservadores, que têm sido a base de apoio republicana”, disse o Centro de Pesquisa Política da universidade.

Continua após a publicidade

Os números mostram ainda que, em uma eventual disputa entre o governador da Flórida e Biden, o republicano sairia vitorioso por 47% a 43% entre todos os eleitores americanos – 7% se mostraram indecisos.

Após vencer com uma diferença pequena em seu primeiro mandato, DeSantis conseguiu uma vitória arrebatadora nas eleições de novembro, com mais de um milhão e meio de votos de diferença para seu adversário democrata, a maior margem do estado nos últimos 40 anos.

+ Reeleito, DeSantis mostra que pode existir um futuro republicano sem Trump

Devido à alta popularidade do governador, Trump adotou uma postura mais agressiva em relação a seu ex-pupilo e até chegou a alertar para que não concorra à presidência, dizendo em entrevista que “ele irá se machucar muito caso dispute a eleição”. Segundo o ex-presidente, ele tem informações reveladoras contra DeSantis que virão à tona caso ele decida disputar o cargo principal dos Estados Unidos.

Por fim, a pesquisa indicou que 60% dos americanos preferem que nem Trump nem Biden concorram às eleições presidenciais de 2024.