Reeleito, DeSantis mostra que pode existir um futuro republicano sem Trump

As eleições de meio de mandato no estado da Flórida, nos Estados Unidos, garantiram nesta quarta-feira, 9, a reeleição do ultra conservador Ron DeSantis para o cargo de governador com quase 20 pontos percentuais à frente de seu adversário democrata, Charlie Crist.

O resultado consolidou o nome de DeSantis como figura relevante no Partido Republicano e potencial concorrente ao cargo da Presidência do país em 2024, para a tristeza de Donald Trump. Após a confirmação da vitória, o ex-presidente alertou para que o governador não concorra ao principal cargo político do mundo, dizendo que isso prejudicaria o partido e ameaçou divulgar informações sujas sobre ele, sem entrar em detalhes.

“Não sei se ele pensa em concorrer. Acho que se isso acontecer, ele pode se machucar muito. Realmente acredito que ele pode se machucar muito. Eu não acho que seria bom para os republicanos”, disse Trump à Fox News.

DeSantis, 44, é um nome relativamente novo na política americana e conseguiu sua ascensão justamente por ser apadrinhado pelo ex-presidente. Definindo-se como um defensor entusiasta do conservadorismo, ele aprimorou as táticas do trumpismo e se envolveu em uma série de pautas polêmicas desde que chegou ao cargo de governador da Flórida, em 2019.

Durante seu mandato, o pupilo ingrato de Donald Trump aprovou duas leis que vão contra minorias no estado. Uma delas diz respeito à proibição de mencionar qualquer assunto relacionado a orientação sexual ou ideologia de gênero nas escolas, apelidade de “Don’t Say Gay” (“Não diga gay”). A outra impede que o ensino sobre racismo fale sobre a “teoria racial crítica”, conceito que insere o preconceito contra negros na sociedade.

Todo o seu talento em mobilizar os cidadãos comuns em torno de temas de fácil assimilação elevou DeSantis ao posto de um dos políticos republicanos mais influentes dos Estados Unidos, principalmente devido ao sucesso da economia no estado – o que ajuda a justificar a grande diferença de votos. Durante a pandemia, período em que ele recusou a impor o uso obrigatório de máscara e manteve escolas e negócios funcionando, mais de 220 mil americanos se mudaram para a Flórida.

Toda essa popularidade e influência indubitavelmente colocaram o republicano como potencial candidato à Presidência dos Estados Unidos em 2024, embora ele insista em se manter quieto sobre o assunto. E a vitória desta terça deve alimentar ainda mais as especulações. Na festa de comemoração, em Tampa, muitos de seus apoiadores gritaram “mais dois anos!”, em referência às eleições presidenciais.

Se de um lado DeSantis comemora, do outro Trump corre para demarcar sua posição como figura relevante do Partido Republicano. Ao longo das últimas semanas, os boatos relacionados a um anúncio oficial sobre sua candidatura bombardearam os noticiários americanos – algo que o ex-presidente parecia aproveitar.

Nesta semana, além dos ataques proferidos a DeSantis e o alerta sobre concorrer ao maior cargo do planeta, Trump anunciou que fará “um grande anúncio” na próxima terça-feira, 15, sem entrar em maiores detalhes, garantindo seu nome nos noticiários e nos ouvidos dos eleitores republicanos por mais algum tempo.

