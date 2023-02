Apresentadores apoiaram discurso de fraude de Trump, diz dono da Fox News

O bilionário proprietário da conservadora emissora americana Fox News, Rupert Murdoch, afirmou na noite de segunda-feira 27 que alguns comentaristas do canal defenderam as falsas alegações do ex-presidente Donald Trump de que a eleição presidencial de 2020 “foi roubada”. O comentário faz parte de um processo contra a Fox News por difamação.

De acordo com Murdoch, os comentários pontuais são protegidos pelo direito constitucional à liberdade de expressão, mas nega que toda a Fox apoiou as acusações infundadas de Trump. Para o bilionário, as falas dos apresentadores teriam sido tiradas de contexto e a empresa não tinha o objetivo de fortalecer o discurso do ex-presidente.

“Alguns de nossos comentaristas o endossaram”, disse Murdoch em um depoimento juramentado.

Porém, ele demonstrou arrependimento de não ter combatido as falas do ex-presidente na época: “Gostaria que fôssemos mais fortes em denunciá-lo, em retrospectiva”.

Murdoch também comentou que, no momento da cobertura, tinha dúvidas sobre as alegações de fraude eleitoral generalizada de Trump.

O depoimento faz parte de um processo judicial movido pela empresa de tecnologia de votação Dominion Voting Systems. Segundo a Dominion, a Fox News apoiou Trump e transmitiu rumores falsos e maliciosos sobre fraude eleitoral, o que prejudicou os negócios da empresa, que solicita indenização de US$ 1,6 bilhão, cerca de R$ 8,3 bilhões.

Em um comunicado, a Fox disse que o processo da Dominion “descaracteriza os fatos escolhendo trechos de som, omitindo o contexto principal e descaracterizando o registro.”

Para provar as alegações, a empresa tem que provar que a emissora divulgou informações falsas ,sabendo que não eram verdadeiras. O caso vai ser julgado em abril por um júri, no estado de Delaware.

Neste mês, um grande júri especial da Geórgia que investigou as ações de Donald Trump chegou a conclusão de que o ex-presidente mentiu sobre uma suposta fraude eleitoral no estado. O tribunal analisou provas físicas e digitais e chegou a conclusão por unanimidade de que o discurso de Trump conspiracionista e vai contra o que afirmaram funcionários eleitorais e especialistas.