Onze países passam ilesos pela pandemia de Covid-19; entenda como

Desde que foi identificada em dezembro de 2019 na China, a Covid-19 já infectou mais de 16,5 milhões de pessoas em 188 países. Ao menos onze nações, contudo, passaram pela pandemia imunes até o momento e não registraram casos de coronavírus em seu território.

A maior parte dos países que não foram atingidos pela doença está localiza no Oceano Pacífico, no entorno da Oceania. Entre eles estão Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Quiribati, Nauru, Micronésia, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Há ainda o Turquemenistão, na Ásia Central.

Especialistas afirmam que as pequenas ilhas no Pacíficos foram poupadas principalmente porque os grandes focos de Covid-19 na Ásia implantaram seus processos de isolamento social e quarentena em estágios iniciais da pandemia, evitando que turistas viajassem para as regiões que são populares destinos turísticos na região. Ao mesmo tempo, alguns desses arquipélagos estão extremamente isolados e sem o turismo registram pouquíssimas partidas e chegadas.

Nauru, por exemplo, tem 21 quilômetros quadrados, o que faz dele o menor país insular do mundo. A ilha mais próxima é a Ilha Banaba, no Kiribati, 300 quilômetros a leste, e a população local é de pouco mais de 12.000 pessoas.

O caso do Turquemenistão é um pouco diferente. O ditador do país, Gurbanguly Berdimuhamedow, insiste de forma veemente que sua população foi poupada milagrosamente da Covid-19, ainda que seu vizinho, o Irã, seja uma das nações mais atingidas pela pandemia.

Especialistas concordam, porém, que os dados divulgados pelo governo podem estar sendo mascarados. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Berdimuhamedow determinou que o termo ‘coronavírus’ desapareça por completo da mídia estatal e até mesmo de conversas privadas.

A representante da ONU no país, Elena Panova, afirmou à emissora BBC em abril que todos os visitantes e turistas que chegavam ao país com sintomas eram testados. Professores e analistas políticos, contudo, concordam que as informações divulgadas pelo país não são confiáveis e que o governo pode estar trabalhando para forjar exames e certificados de óbito.

A Radio Free Europe, grupo de mídia especializado em cobrir países da Europa Oriental e da Ásia Central, aponta ainda que agentes do regime começaram a prender pessoas que foram ouvidas falando sobre a doença ou que estavam usando máscaras na capital do país, Asgabate.

Assim como o Turquemenistão, a Coreia do Norte afirmava não ter casos de coronavírus até recentemente. Porém, neste domingo 26 o governo de Kim Jong-un admitiu pela primeira vez o registro de um caso suspeito.