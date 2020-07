Coreia do Norte admite, pela primeira vez, caso de Covid-19

A Coreia do Norte admitiu, pela primeira vez, um caso aparente de Covid-19. De acordo com um relatório da agência de notícias oficiais do governo comunista, o indivíduo doente é um cidadão norte-coreano que havia fugido para a Coreia do Sul há três anos, mas que retornou ilegalmente ao país de origem, em 19 de julho. A pessoa é suspeita de ter sido infectada, depois que vários exames médicos mostraram um resultado incerto, informou a mídia estatal do Norte.

Até o momento, o regime de Pyongyang, o mais fechado do mundo, vinha sustentando que a Coreia do Norte estava livre da doença. Não se sabe se isso se deve às restrições de locomoção impostas aos cidadãos, ou se o país vinha escondendo possíveis casos de Covid-19.

O primeiro caso foi identificado na cidade de Kaesong, que fica a 160 quilômetros da capital. Ao saber do caso, na sexta-feira, o líder Kim Jong-un determinou o isolamento imediato do município e exigiu que todas as pessoas que tiveram contato com indivíduo infectado fossem investigados, examinados e colocados em quarentena, de acordo com o relatório da mídia estatal.