A guerra que não acabou: 70 anos de conflito na Coreia

O primeiro conflito da Guerra Fria completa 70 anos hoje. Em 25 de junho de 1950, tropas norte-coreanas invadiram a Coréia do Sul em uma tentativa de reunir os dois países. Teve início, assim, um conflito que matou cerca de dois milhões de pessoas, trouxe a destruição de boa parte dos dois países, envolveu as grande potências mundiais e nunca chegou ao fim.

Após três anos de batalhas, um armistício acordado entre os EUA, China e Coréia do Norte, colocou fim ao conflito armado. A Coréia do Sul, porém, não concordou com os termos e nenhum tratado formal de paz foi assinado. Tecnicamente, as duas Coreias permanecem em guerra.

O fim da II Guerra Mundial repetiu na Península Coreana o arranjo de divisões de áreas estratégicas proposto na Europa. O norte ficaria sob domínio soviético, liderado pelo Partido dos Trabalhadores de Kim Il-Sunge. Já o sul estaria sob domínio americano, representado no governo de Syngman Rhee. Entre os territórios, o paralelo 38 Norte, a fronteira artificial que divide os dois países.

Durante a guerra, as tropas do norte foram apoiadas pelos soviéticos e pela China. Já as forças do sul receberam apoio das Nações Unidas, lideradas pelos EUA. O fim da União Soviética, em 1989, e a queda da cortina de ferro, porém, não possibilitaram que o país fosse reunificado – como aconteceu com a Alemanha. Até hoje, os conflitos continuam a ecoar, em uma das regiões mais tensas do mundo.

Se os dois países nunca chegaram novamente às vias de fato, não faltaram ameaças, provocações, espionagem, episódios de violência que quase descambaram para o conflito armado, e muitas discussões nos bastidores da diplomacia.

Sob influência do Partido Comunista Chinês, a Coreia do Norte se tornou uma das maiores ameaças ao mundo ocidental, ao desenvolver seu programa nuclear, enquanto a Coreia do Sul virou exemplo de desenvolvimento econômico do capitalismo moderno.

Ao longo dos 70 anos, muitos episódios ajudam a explicar porque as Coreias permanecem separadas e afastadas de um acordo de paz duradouro. Um dos mais marcantes, remonta à decada de 60, quando os dois países lutavam para se reerguer. O norte obteve um sucesso momentâneo, até que Park Cheung-Hee foi eleito presidente e a economia de Seul ganhou novo fôlego. Pyongyang, sentindo que sua oportunidade de reunir a Coréia poderia se estreitar, decidiu enviar soldados para assassinar o mandatário sul coreano. No episódio, que ficou conhecido como ataque à Casa Azul, o Norte mandou para Seul uma tropa de elite, formada por 31 homens, disfarçados com uniformes do exército sul-coreano. Eles conseguiram chegar a 100 metros do palácio presidencial, antes de serem interceptados. Em 1974, nova tentativa: um agente norte-coreano atirou contra Park, mas a bala atingiu sua esposa, que morreu horas depois.

O norte promoveu também atentados à bomba. Um deles matou mais de 20 pessoas de uma delegação sul coreana em Mianmar, em 1983. Outro explodiu um avião da Korean Air em 1987, pouco antes das Olimpíadas de Seul, vitimando 115 passageiros. Já o Sul foi responsável pela morte de 24 norte-coreanos, depois que um de seus submarinos encalhou na costa da Coréia do Sul, em 1996.