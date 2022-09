ONU: China promete ‘luta’ contra acusação de violação de direitos humanos

Um enviado chinês às Nações Unidas alertou seus estados membros nesta sexta-feira, 23, que Pequim está pronta para uma “luta”, em meio à pressão por uma ação global contra a China por seus abusos de direitos humanos em Xinjiang.

A ameaça segue a divulgação de um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que concluiu que o governo provavelmente estava cometendo crimes contra a humanidade com seus abusos contra muçulmanos uigures em Xinjiang.

Um porta-voz do governo de Xinjiang, Xu Guixiang, está liderando uma delegação chinesa a Genebra, onde o conselho de 47 estados membros – incluindo China e Estados Unidos – se reunirá, sob pressão para tomar medidas substanciais sobre o relatório. Pequim negou veementemente as acusações e rejeitou quaisquer planos para o que chama de “interferência externa”.

“Se algumas forças da comunidade internacional – ou mesmo forças anti-China – fizerem as chamadas ‘moções relacionadas a Xinjiang’ ou as chamadas ‘resoluções’, não teremos medo”, disse Xu. “Tomaremos contramedidas e lutaremos.”

+ UE anuncia sanções contra China por abusos de direitos humanos em Xinjiang

No entanto, Xu pareceu reconhecer as críticas de alguma forma, dizendo que a situação dos direitos humanos em Xinjiang “está em processo de melhoria e fazendo mais esforços”, mas ele acrescentou que “não existe a violação massiva dos direitos humanos, conforme reivindicado pelo relatório”.

Continua após a publicidade

Os Estados Unidos declararam que as ações do governo chinês em Xinjiang se configuram como genocídio. O relatório das Nações Unidas é o mais recente conjunto de evidências da repressão às minorias étnicas no país, incluindo a detenção em massa de cerca de 1 milhão ou mais de indivíduos.

+ Biden proíbe importações de Xinjiang, na China, por trabalho forçado

Pequim alega que as instalações de detenção – das quais inicialmente negou a existência – eram centros de educação e treinamento vocacional que fecharam depois que os estudantes “se formaram”. Entre as recomendações do relatório está a identificação do paradeiro e bem-estar de todos os detidos.

Em uma conferência na semana passada, Fernand de Varennes, o relator especial das Nações Unidas para questões minoritárias, sugeriu que a credibilidade da organização internacional estava em jogo mediante seu próximo passo no relatório.

“Se você permitir que qualquer país fique impune em relação a crimes contra a humanidade em relação a minorias, isso abre a porta para potenciais genocídios”, disse Varennes.

“Temos que lembrar que as Nações Unidas nem sempre foram muito boas em prevenir o genocídio no passado. Aqui talvez tenhamos a oportunidade de fazer algo muito mais proativo. Caso contrário, vamos preparar o terreno, acho, para desdobramentos infelizes.”