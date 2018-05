ONU acredita em realização de cúpula entre Trump e Kim Jong-un

A ONU disse nesta quarta-feira que acredita que a cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, finalmente poderá acontecer e recomendou “nervos de aço” a todas as partes.

“Vamos fazer o possível para ajudar o processo”, disse Stéphane Dujarric, porta-voz da organização, ao ser perguntado a respeito da reunião em sua entrevista coletiva diária.

Dujarric lembrou que o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, deixou claro seu pleno apoio à realização da cúpula e disse que está acompanhando os eventos muito de perto.

“Pensando nos últimos dias, acho que todos precisamos ter nervos de aço”, disse o porta-voz, repetindo a linguagem utilizada por Guterres na semana passada, quando Trump anunciou o cancelamento da cúpula.

Desde então, no entanto, Estados Unidos e Coreia do Norte retomaram os contatos para preparar a reunião, que estava prevista inicialmente para o dia 12 de junho em Singapura.

Com esse objetivo, está previsto que nesta quarta cheguem a Nova York o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e Kim Yong-chol, um integrante do alto escalão do governo norte-coreano, considerado o braço direito do líder do país.

Segundo o governo americano, Pompeo estará na cidade hoje e amanhã para discutir com Kim Yong-chol os preparativos da cúpula em Singapura.

Se realmente a cúpula acontecer, será a primeira vez na história em que os líderes de Estados Unidos e Coreia do Norte se reunirão após quase 70 anos de conflito, que começou com a Guerra da Coreia (1950-1953), e de 25 anos de negociações fracassadas sobre o programa nuclear de Pyongyang.

(Com EFE)