Chanceler da Rússia visitará a Coreia do Norte na quinta-feira

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, viajará à Coreia do Norte na quinta-feira (31) para tratar do programa nuclear e da cooperação bilateral, informou hoje (30) a chancelaria russa. A visita oficial de Lavrov se dá justamente quando os Estados Unidos e a Coreia do Norte negociam o encontro histórico entre seus líderes.

Lavrov e o ministro das Relações Exteriores norte-coreano, Ri Yong Ho, tratarão também de questões internacionais e regionais, indicou o ministério. No mês passado, ambos se reuniram em Moscou, no contexto dos esforços de Pyongyang para melhorar suas relações com as potências mundiais.

Lavrov viajará a Pyongyang em meio às negociações de possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Trump cancelara a reunião, marcada inicialmente para 12 de junho em Singapura. Washington deseja a desnuclearização rápida e verificável de Pyongyang, em troca do alívio às sanções econômicas.

A Coreia do Norte tem outra opinião sobre a desnuclearização. O país se preocupa com a sua vulnerabilidade, ao abandonar seu poder de dissuasão, diante da presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Washington mantém 28.500 militares no país.

O presidente russo Vladimir Putin criticou o cancelamento do encontro entre Trump e Kim, na semana passada. “Nós, da Rússia, lamentamos o fato, pois realmente contávamos com esse passo muito significativo em direção a desescalada da situação na península coreana e que este será o começo de todo o processo de desnuclearização”, afirmou Putin.

O encontro entre os chanceleres russo e norte-coreano está confirmado para o mesmo dia em que se reúnem o braço direito de Kim Jong-un, Kim Yong Chol, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, na tentativa de salvar a cúpula entre Trump e Kim.

No Japão, a imprensa afirmou que o governo examina a possibilidade de conversas diretas com a Coreia do Norte e não descarta uma reunião de ministros das Relações Exteriores em agosto. As autoridades japonesas não confirmaram as informações dos meios de comunicação.

A reunião entre os ministros das Relações Exteriores do Japão, Taro Kono, e da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, poderia acontecer durante o fórum regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), previsto para agosto em Singapura, de acordo com o jornal Mainichi.

(Com AFP)