Ônibus conduzido por menor cai em barranco e deixa 9 mortos na Guatemala

A porta-voz do Ministério Público da Guatemala, Julia Barrera, confirmou nesta terça-feira (27) que um ônibus conduzido por um menor de idade caiu em um barranco próximo a um rio na semana passada, deixando pelo menos nove mortos e mais de 30 feridos. O acidente ocorreu no município de San Miguel de Ixtahuacán, perto da fronteira com o México.

O veículo ficou com os pneus para cima após rolar ladeira abaixo. Nele viajavam estudantes que iriam participar de um evento esportivo. “Essa é a informação preliminar que se tem, confirmada por algumas testemunhas do fato”, disse Barrera.

O motorista, de 17 anos, está hospitalizado. Não há informação sobre seu estado de saúde.

Não foi ainda determinado por que o adolescente conduzia o veículo. A princípio, seu pai, que estava dentro do ônibus e morreu durante o acidente, era o motorista e deveria estar ao volante.

Por se tratar de um menor de idade, a audiência do caso será conduzida de forma sigilosa. A imprensa local levanta a possibilidade de o pai do adolescente estar embriagado, motivo pelo qual supostamente teria cedido o volante ao seu filho.

(Com EFE)