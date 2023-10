O que esperar da viagem de Biden a Israel em meio à guerra?

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parte nesta terça-feira, 17, em uma viagem rápida a Israel e à Jordânia para receber informações sobre a guerra entre Tel-Aviv e o grupo terrorista palestino Hamas. Também é esperado que o líder americano enfatize a necessidade de obter assistência humanitária aos civis na Faixa de Gaza.

Biden vai passar a próxima quarta-feira, 18, em Tel Aviv para conversas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades, enquanto Israel prepara uma ofensiva terrestre com o objetivo de eliminar militantes do Hamas em Gaza. O objetivo do encontro vai ser mostrar a solidariedade americana para com Netanyahu, ao mesmo tempo que tenta evitar uma guerra regional mais ampla envolvendo aliados do grupo Hezbollah, como Irã e Síria.

O presidente vai deixar claro que “Israel tem o direito e, na verdade, o dever de defender o seu povo do Hamas e de outros terroristas e de prevenir futuros ataques”, disse Antony Blinken, secretário de Estado americano.

Após o encontro, o presidente americano vai viajar para Amã, capital da Jordânia, onde vai realizar reuniões para acelerar a organização de ajuda humanitária para o enclave palestino. Na cidade, ele vai se reunir com o rei Abdullah da Jordânia, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, que há muito se opõe ao Hamas.

Os americanos querem evitar uma calamidade humanitária em Gaza, onde as autoridades afirmam que mais de 2.800 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos israelenses nas últimas semanas. Atualmente, centenas de toneladas de ajuda de vários países aguardam há dias na península egípcia do Sinai, enquanto os governos tentam chegar a um acordo para a sua entrega segura a Gaza, assim como a evacuação de estrangeiros.

“Ele vai deixar claro que queremos continuar a trabalhar com todos os nossos parceiros na região, incluindo Israel, para obter assistência humanitária e fornecer algum tipo de passagem segura para os civis saírem”, disse John Kirby, porta-voz de segurança nacional da Casa Branca.

