Hamas divulga primeiro vídeo de refém na Faixa de Gaza

O Hamas divulgou na segunda-feira 16 um vídeo de Mia Schem, uma mulher franco-israelense de 21 anos sequestrada durante o ataque que deu início a guerra entre Tel-Aviv e o grupo terrorista palestino. Na filmagem, a vítima está com o braço machucado e sendo tratada por um médico enquanto pede para ser devolvida à sua família.

No vídeo, a refém, supostamente falando do cativeiro, disse que estava presa em Gaza e sendo bem tratada, mas apelou pela sua libertação o mais rápido possível. Um familiar de Mia, que faz parte de um grupo de cidadãos franceses envolvidos na iniciativa para libertar os desaparecidos, confirmou a sua identidade à agência de notícias Reuters.

Hamas Islamist terrorists have released video of an injured Israeli hostage Mia Schem from Gaza.

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 16, 2023