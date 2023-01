O que ele sempre buscou foi fama e poder, diz ex-namorado de George Santos

Pedro Vilarva, o ex-namorado do congressista americano George Santos, afirmou em uma entrevista nesta sexta-feira, 27, que não é provável que o deputado republicano renunciasse ao cargo devido à exposição das – inúmeras – mentiras sobre seu passado.

Vilarva relatou à emissora americana CNN que “seu ego é grande demais”, portanto jamais estaria disposto a abandonar o poder que tem na política dos Estados Unidos.

“Ele não devia estar no Congresso”, declarou.

Vilarva tinha apenas 18 anos quando começou a namorar Santos, que tinha 26. Na época (entre 2012 e 2019), Santos ainda era casado com uma mulher, supostamente chamada Uadla Vieira, mas o casamento foi mantido em segredo.

Depois que Vilarva, também brasileiro, terminou o Ensino Médio, passou a morar junto com Santos. Mas o relacionamento começou a se desgastar à medida em que o namorado descobria cada vez mais mentiras sobre o agora congressista. Segundo ele, Santos teria dito que trabalhou para o banco de investimentos CityGroup, e que a sua mãe é uma sobrevivente do ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001.

“Eu nunca vi ele indo trabalhar na CityGroup”, relatou Vilarva, que costumava ter uma relação próxima com a mãe de Santos. “Quando estava com eles, nunca mencionaram nada sobre o 11 de Setembro, mesmo eu tendo nascido no dia 11 de setembro. Se eles soubessem que eu nasci dia 11 de setembro, eu acho que eles iriam falar algo sobre isso”, acrescentou.

Vilarva ainda acredita que Santos chegou a roubar seu celular e as joias de uma amiga que vivia com eles vender no mercado paralelo, porque precisava de dinheiro.

Para o ex-namorado, o congressista conseguiu o que desejava: “O que ele sempre buscou foi fama e poder”, disse. “Isso é tudo com o que ele se importava e ele conseguiu. A fama, pelas mentiras, e o poder, porque agora ele está no Congresso”.

