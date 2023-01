Mais uma polêmica de George Santos: deputado foi drag queen no Rio

O primeiro deputado abertamente gay a se eleger nos Estados Unidos pelo Partido Republicano, George Santos, era conhecido no Rio de Janeiro como Anthony, ou pelo seu nome de drag queen, Kitara Ravache.

As informações foram dadas por Eula Rochard, uma drag queen brasileira que era amiga de Santos quando ele ainda morava no Brasil, a Marisa Kabas, uma jornalista da emissora americana MSNBC.

Eula disse que conheceu o agora deputado americano quando ele tinha cerca de 16 anos. De acordo com ela, os dois ficaram amigos pois eram gays e gostavam de fazer drag – uma pessoa geralmente do sexo masculino que usa roupas e maquiagem para imitar e, frequentemente, exagerar os significantes do gênero feminino e demais papeis de gêneros para fins de entretenimento e de produção artística.

A amiga de Santos o viu em uma reportagem e teve certeza de que era o seu amigo de longa data. Na época, Eula já era uma drag queen conhecida em Niterói, município do Rio de Janeiro e cidade em que Santos morava.

“Ele costumava ficar na minha casa enquanto sua mãe jogava bingo”, disse ela em entrevista. Como nenhum dos amigos acreditou que o deputado republicano e Anthony eram a mesma pessoa, segundo Marisa, Eula compartilhou uma foto e vídeo antigos dela e de Santos em seu Instagram.

“A foto foi tirada em 2008 na Parada do Orgulho LGBT da Praia de Icaraí, em Niterói”, diz ela. “George sumiu por um tempo e depois voltou para o Brasil com muito dinheiro, e foi mais ou menos na mesma época que a foto foi tirada”, confirmou.

Santos, que atraiu a atenção de investigadores federais, estaduais e locais depois que o jornal americano The New York Times noticiou no mês passado que ele havia dado informações falsas sobre o seu currículo profissional, já havia mentido sobre sua vida antes de entrar na política, segundo Eula.

“George sempre mentiu sobre tudo. Costumava inventar histórias, geralmente envolvendo dinheiro — como se o pai dele fosse rico. Mas então as pessoas se perguntaram por que sua mãe era faxineira. Não há nada de errado em ser faxineira, mas se o pai dele era rico, por quê?”, preguntou à repórter.

Eula revelou estar surpresa por ele estar na política de direita, já que nunca demonstrou interesse pelas pautas conservadores e o ciclo de amigos que tinha eram de esquerda.

“Ele era um sonhador e descobriu como ser famoso tornando-se político. Os republicanos merecem alguém como ele”, destacou.

Santos concorreu como candidato de extrema direita e continua a se alinhar com figuras transfóbicas e homofóbicas do partido que atacam shows de drag com violência.

Filho de brasileiros, George Santos foi empossado no fim de semana passado, mesmo quando colegas no Congresso, incluindo vários membros republicanos da Câmara, pediram sua renúncia.