O presente de Janja para o papa Francisco

A primeira-dama, Janja Silva, entregou um presente ao papa Francisco nesta quarta-feira, 21, enquanto acompanhava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de sua reunião com o pontífice, no Vaticano.

Segundo Janja, a estatueta dada a Francisco é uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, e serve de convite para que o pontífice visite o Brasil.

“Recebendo as bênçãos do papa Francisco e entregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para uma das maiores festas católicas do mundo, o Círio de Nazaré“, disse a primeira-dama em postagem no Twitter.

“Aproveitamos o encontro para convidar o Papa a participar das festividades deste ano, que acontece em outubro, em Belém”, acrescentou.

Lula já havia dito que faria convite ao líder da Igreja Católica para vir ao Brasil acompanhar o Círio de Nazaré – uma das maiores manifestações católicas do mundo, realizada em outubro, em Belém, no Pará.

Na segunda-feira 19, durante transmissão do programa “Conversa com o Presidente”, o petista disse que o encontro no Vaticano foi motivado por iniciativa sua, e também quer que o pontífice compareça à comemoração brasileira.

“Ele conhece a festa, sabe da importância da festa. Não sei se o papa correria o risco de ir numa festa que tem milhões e milhões de pessoas. Mas, de qualquer forma, seria uma visita extraordinária. Eu não me neguei a fazer o convite a ele. Até porque eu vou. É a primeira vez que vou ao Círio de Nazaré”, afirmou Lula.

Os dois terão uma reunião a portas fechadas para tratar de questões como a guerra na Ucrânia e a desigualdade mundial.