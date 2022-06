O emocionado relato do ator Matthew McConaughey sobre massacre no Texas

A história não é nova nos Estados Unidos. Um atirador entra em uma escola com uma arma e faz dezenas de vítimas. Em Uvalde, no Texas, há duas semanas, a tragédia se repetiu e um homem de 18 anos tirou a vida de 19 crianças e dois adultos. O ator Matthew McConaughey, nativo da cidade, fez um relato emocionante sobre a tragédia, nesta terça-feira, 7, na Casa Branca.

+ Ataque a tiros no Texas mata ao menos 19 crianças e 3 adultos

Antes do discurso, que durou cerca de 20 minutos, o ator se encontrou brevemente com o presidente Joe Biden, de acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca. Com os olhos embargados, McConaughey contou as histórias e sonhos das crianças que morreram no massacre. Ele disse que, junto da esposa, a brasileira Camila Alves, passaram a maior parte da última semana com as famílias das vítimas em sua cidade natal.

Listen to Matthew McConaughey on the need for gun reform. "These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting." pic.twitter.com/ML9Bi1CHmp — Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 7, 2022

“Você podia sentir o choque na cidade. Você podia sentir a dor, a negação, a desilusão, raiva, culpa, tristeza, perda de vidas, sonhos interrompidos”, disse ele.

Continua após a publicidade

Na coletiva, ele mostrou os trabalhos de artes das crianças e levou para a sala de reuniões os tênis verdes Converse que uma menina usava todos os dias e que foram usados ​​para identificar seu corpo após o tiroteio. Ela havia desenhado um coração em um dos sapatos. Como as vítimas foram atingidas com um rifle, muitos dos corpos foram desfigurados e apenas com testes de DNA puderem ser reconhecidos.

+Por que os EUA têm tantos tiroteios em massa?

“Você sabe o que cada um desses pais queria, o que eles nos pediram? O que cada pai expressou separadamente à sua maneira para Camila e para mim? Que eles querem que os sonhos de seus filhos continuem”, disse o ator. “Eles querem que os sonhos de seus filhos continuem, para realizar algo depois que eles se foram. Eles querem fazer com que sua perda de vida seja importante”.

O ator insistiu então que ações fossem tomadas a respeito do controle de armas nos Estados Unidos, citando uma “janela de oportunidade” para promulgar uma reforma significativa na legislação sobre armas. Segundo ele, é preciso verificações universais de antecedentes, aumento da idade mínima para comprar um AR-15 para 21 anos, um período de espera para a compra e a implementação de uma ‘red flag law’ – lei de ordem de proteção contra riscos extremos de armas, “que impede que indivíduos que demonstrem ser uma ameaça a si mesmos ou a outros comprem ou possuam qualquer tipo de arma de fogo”.

McConaughey participou de reuniões com legisladores, como a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, no início do dia para discutir a legislação de reforma de armas. Se encontrou também com o senador democrata de Connecticut, Chris Murphy, que lidera as negociações bipartidárias sobre a reforma das armas. Embora as chances de qualquer reforma abrangente sejam baixas, os legisladores expressaram otimismo de que um acordo para um projeto de lei restrito e direcionado possa ser alcançado até o final desta semana.

O ator texano chegou a cogitar uma candidatura para o governo do estado no ano passado, e era líder nas pesquisas, mas acabou desistindo e disse que queria se concentrar em ajudar o povo do Texas de outras maneiras.

Continua após a publicidade