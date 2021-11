Líder nas pesquisas, McConaughey diz que não disputará o governo do Texas

O ator Matthew McConaughey, de 52 anos, anunciou oficialmente neste domingo, 28, que não vai concorrer ao cargo de governador do estado americano do Texas, embora apareça em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto. Dono de um Oscar de melhor ator, por seu trabalho no filme Clube de Compras Dallas (2013), o astro de Hollywood afirmou que neste momento quer se concentrar em servir ao povo de seu estado natal de maneiras diferentes.

Em um vídeo de três minutos, postado em sua conta do Instagram, o ator disse que chegou a considerar seriamente a candidatura e que estava “ouvindo e aprendendo, medindo e estudando a política do Texas e a política americana”. “Como um garoto simples, nascido na pequena cidade de Uvalde, Texas, nunca me ocorreu que um dia seria considerado para uma liderança política. É um caminho humilhante e inspirador para se pensar. É também um caminho que estou optando por não seguir neste momento”, afirmou.

O artista aparecia como líder das pesquisas, divulgadas pelo jornal Dallas Morning News nesta semana. Na pesquisa, o ator derrotaria o atual governador, o republicano Greg Abbott por oito pontos. Ele também derrotaria o candidato democrata declarado Beto O’Rourke. O prazo para os registros das candidaturas pelo estado terminaria no dia 13 de dezembro.

Embora os analistas políticos americanos tenham afirmado que McConaughey tinha boas chances de vitória, o ator estaria arriscando a sua carreira se concorresse ao cargo.