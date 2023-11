O candidato a presidente Sergio Massa vota na Argentina

Sergio Massa, candidato à presidência da Argentina pelo partido União pela Pátria, votou na manhã deste domingo, 19, no segundo turno das eleições. O político compareceu à sua seção por volta das 12h no município de Tigre, próximo de Buenos Aires. Massa disputa uma eleição apertada com o liberal Javier Milei, do partido A Liberdade Avança. Em entrevista à imprensa do lado de fora do seu local de votação, o peronista destacou a importância da disputa. “É uma eleição extremamente importante, que define por qual país vamos viajar, como navegaremos nos próximos quatro anos, e temos a responsabilidade de construir um caminho de confiança para frente. Queremos que o processo eleitoral corra com serenidade e temperança que deve viver um momento tão crucial para o país ”, afirmou ele, segundo o jornal Clarín.

Ministro da economia da Argentina no governo de Alberto Fernández, o peronista Sergio Massa tem contra si uma inflação acumulada de 142,7% nos últimos doze meses e uma das piores crises econômicas da Argentina, com desvalorização da moeda e aumento da pobreza. Já o concorrente de Massa, Javier Milei, é um candidato de extrema-direita e disputa a eleição com propostas radicais. Ele defende a dolarização da economia argentina e a extinção do Banco Central.

No Brasil, o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores já expuseram sua preferência para a vitória de Sergio Massa. Já a família do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sua preferência pelo candidato Javier Milei. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, divulgou imagem de dois personagens de Mafalda — criação do quadrinista Quino — se abraçando e postou a frase: “Que Massa esse abraço”, reafirmando seu apoio ao candidato peronista. Enquanto isso, o senador Flavio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro divulgaram posts defendendo a candidatura Milei.

A eleição na Argentina, no entanto, está muito apertada. Alguns institutos de pesquisa dão vitória para Javier Milei e outros dão vitória para Sergio Massa. As pesquisas mostram pequenas margens de vitória para os dois lados, com resultados apertados, o que demonstra empate técnico. Os dois candidatos possuem índices e rejeição acima de 50%.