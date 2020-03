NY vira epicentro da pandemia, com metade dos casos de coronavírus dos EUA

O estado de Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, tornou-se epicentro da epidemia do novo coronavírus no país. Com mais de 20.875 pessoas com a Covid-19, doença causada pelo vírus, e ao menos 157 mortos, a região é responsável por metade dos casos americanos e quase 6% de todo o mundo.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou nesta segunda-feira, 23, que vai exigir aumento obrigatório de 50% na capacidade dos hospitais estaduais para que aguentem o fluxo de pacientes infectados pelo coronavírus. “Não acho irracional pedir um aumento de 100%, mas será preciso, no mínimo, um aumento de 50%”, acrescentou.

Cerca de 13% dos pacientes em Nova York foram hospitalizados, a maioria com idade superior a 70 anos, segundo o jornal americano The New York Times. Contudo, de acordo com o governador, a maioria dos infectados por coronavírus tem entre 18 e 49 anos de idade.

A multiplicação dos casos foi causada pela intensa capacidade de disseminação do coronavírus, segundo autoridades de saúde. Mas também do aumento significativo da quantidade de testes realizados. O estado já testou mais de 78.000 pessoas, o que significa um quarto dos exames nacionais, de acordo com Cuomo.

O governador pediu às autoridades federais que nacionalizem a fabricação de suprimentos médicos e demandou que a cidade de Nova York reprimisse reuniões em público. Além disso, sugeriu fechar ruas ao trânsito, para dar mais espaço aos pedestres.

A partir do domingo 22, todos os negócios não essenciais foram fechados por decreto estadual. Ainda permanecem abertos supermercados, farmácias, lavanderias, mecânicas de automóveis e parques. Restaurantes e cafés só podem operar oferecendo serviço de entrega.

Os novaiorquinos foram orientados a ficar dentro de casa, exceto por necessidades como alimentos, remédios e exercícios curtos. Serviços de transporte público, como metrô e ônibus, continuam operando de forma reduzida.