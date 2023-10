Número de mortos e desaparecidos por furacão no México chega a quase 100

30 out 2023, 15h28

Por Da Redação 30 out 2023, 15h28

Autoridades do México estimaram nesta segunda-feira 30, que o número de mortos e desaparecidos pelo furacão Otis é de 92 pessoas. A tempestade de categoria 5 é uma das mais intensas a atingir a região.

O fenômeno natural devastou a costa sul mexicana, onde ficam os populares resorts da cidade de Acapulco, com ventos de até 270 km/h, ao longo da semana passada. A governadora de Guerrero, estado atingido pela catástrofe, Evelyn Salgado, afirmou que 45 foram mortos e 47 seguem desaparecido.

No entanto, ainda não existe uma unanimidade em relação aos números. Neste domingo, autoridades federais de proteção civil disseram que havia 48 mortos, sendo 43 em Acapulco e cinco em Coyuca de Benítez, uma cidade próxima.

+ Furacão de categoria 5 atinge Acapulco, no México

As atualizações de Evelyn foram transmitidas diretamente por ela ao presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, que exigiu das autoridades locais, em uma coletiva de imprensa, as garantias de que a população atingida tivesse acesso aos insumos básicos.

Continua após a publicidade

Cerca de 17 mil militares mexicanos foram enviados para ajudar na continuidade da ordem e na distribuição das toneladas de doações que chegam à localidade. De acordo com estimativas do governo, o custo para reerguer o local poderiam chegar a U$ 15 bilhões.

Cientistas disseram que a velocidade com que Otis transitou de uma tempestade tropical para um furacão de categoria cinco foi rara. O fenômeno quebrou o recorde de taxa de intensificação mais rápida e em um período de 12 horas no Pacífico Oriental, ganhando 130 km/h de velocidade nesse breve período.

“Esta é uma situação extremamente séria para a área metropolitana de Acapulco, com o núcleo do furacão destrutivo provavelmente chegando perto, ou passando sobre a grande cidade na manhã de quarta-feira”, disse o serviço meteorológico mexicano. “Não há registo de furacões nem perto desta intensidade nesta parte do México.”