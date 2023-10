Furacão de categoria 5 atinge Acapulco, no México

O furacão Otis atingiu a costa sul do México, onde ficam os populares resorts da cidade de Acapulco, com ventos de até 270 km/h nesta quarta-feira, 25. Autoridades locais alertaram a população sobre chuvas fortes e a possibilidade de deslizamentos de terra na região.

Um alerta de furacão vigora sobre uma extensão de 350 quilômetros da costa mexicana, entre as cidades de Zihuatanejo e Punta Maldonado, no estado de Guerrero. Segundo o órgão de proteção civil do país, já há relatos de cortes de energia e as aulas foram canceladas devido ao fechamento de escolas.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram ventos fortes acompanhados de chuva. Durante a noite, Otis passou de uma tempestade tropical a um perigoso furacão de categoria cinco em questão de horas.

+ Biden aprova construção de nova seção do muro na fronteira com o México

🚨VEJA: Assim ficou a cidade de Acapulco, no México, após a passagem do furacão Otis. pic.twitter.com/85phQ4R0dl — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 25, 2023

Continua após a publicidade

O furacão também danificou o teto de um hospital em Acapulco e provocou diversos pontos de inundação. Nas redes sociais, um vídeo mostrou o desespero dos pacientes e funcionários da unidade de saúde.

🚨VEJA: O furacão Otis, de categoria 5, está sobre a costa de Acapulco com rajadas de vento que atingem até 322km/h. Esse vídeo foi gravado no Hospital IMSS de Acapulco, que luta para proteger seus pacientes que estão internados. pic.twitter.com/8Bz4aV1cF6 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 25, 2023

+ Filhos de El Chapo proíbem produção de fentanil no norte do México

“Esta é uma situação extremamente séria para a área metropolitana de Acapulco, com o núcleo do furacão destrutivo provavelmente chegando perto, ou passando sobre a grande cidade na manhã de quarta-feira”, disse o serviço meteorológico mexicano. “Não há registo de furacões nem perto desta intensidade nesta parte do México.”

Continua após a publicidade

Andrés Manuel López Obrador, presidente do país, disse que até agora nenhuma vítima fatal foi relatada, mas acrescentou que não há “nenhuma comunicação” com a área afetada. Ele afirmou que as áreas de Costa Grande, Acapulco e Tecpán – todas no estado de Guerrero – foram todas “duramente atingidas” pelo Otis e os danos no aeroporto militar local dificultaram o acesso das equipes de emergência à região.

O presidente alertou sobre os riscos da tempestade e orientou a população a ir para abrigos e permanecer em locais seguros – longe de rios, córregos e barrancos –, bem como a “continuarem alertas, sem excesso de confiança”. Em Guerrero, as autoridades abriram abrigos contra tempestades, enquanto fazem patrulhas nas praias e a Guarda Nacional ficou de prontidão para resgates.

+ EUA contratam Quico, de ‘Chaves’, para campanha contra imigração ilegal

A tempestade já começou a enfraquecer, à medida que avança para o interior do país. Porém, a agência nacional de águas do México disse que ondas de até 10 metros de altura ainda são esperadas na costa.

Continua após a publicidade

Cientistas disseram que a velocidade com que Otis transitou de uma tempestade tropical para um furacão de categoria cinco foi rara. O fenômeno quebrou o recorde de taxa de intensificação mais rápida em um período de 12 horas no Pacífico Oriental, ganhando 130 km/h de velocidade nesse breve período.