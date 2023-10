EUA contratam Quico, de ‘Chaves’, para campanha contra imigração ilegal

Atualizado em 3 out 2023, 16h34 - Publicado em 3 out 2023, 16h24

Por Paula Freitas Atualizado em 3 out 2023, 16h34 - Publicado em 3 out 2023, 16h24

O ator mexicano Carlos Villagrán, que interpreta Quico no seriado “Chaves”, é o novo rosto da campanha contra imigração ilegal da embaixada dos Estados Unidos no México. Em um vídeo publicado nas redes sociais, em 21 de setembro, ele voltou a se fantasiar com as roupas do personagem e lançou alertas para o risco dos contrabandistas de pessoas, os “coiotes”.

“Os coiotes sempre te deixam encalhado, é melhor dizer a eles para saírem, para irem embora”, aconselha o ator na gravação, em que usa carros de brinquedo para simular um acidente, comum em veículos contrabandistas.

“La chusma de los coyotes siempre te dejan tirado”. – Kiko#CruzaLegal – Utiliza #CBPOne pic.twitter.com/SYM0d9qBFb — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 21, 2023

Além disso, Villagrán incentiva que os interessados em viver nos Estados Unidos usem o aplicativo CBP One, por meio do qual são agendadas consultas com as autoridades de fronteira. Em maio, mês em que o app foi lançado, o governo do presidente americano, Joe Biden, anunciou o fim do Título 42, uma lei da era da pandemia que permitia a expulsão de imigrantes sem que tivessem a chance de pedir asilo, e promulgou medidas mais duras para quem tentasse atravessar a fronteira ilegalmente.

A iniciativa procura reduzir o intenso fluxo imigratório na fronteira México-Estados Unidos. Em 2022, a Patrulha da Fronteira registrou a entrada ilegal de ao menos 2,2 milhões de pessoas. Os números, apesar de ainda elevados, caíram neste ano, como mostram os dados de setembro: cerca de 1,6 milhões de pessoas cruzaram a divisa mexicana até o momento.

Cruzar de forma irregular puede ponerte en peligro a ti y a tus seres queridos. #CruzaLegal a los Estados Unidos – Utiliza #CBPOne. / Carlos Villagrán Kiko pic.twitter.com/BZiNEgYYOr — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 28, 2023

Em um segundo vídeo, publicado em 28 de setembro, o intérprete de Quico reforça os pedidos e afirma que “o melhor é cruzar [a fronteira] de forma legal”. Segundo o Escritório de Washington para a América Latina, a cidade fronteiriça de Tapachula, no sul do México, tem recebido cerca de 6 mil imigrantes diários, que tentam chegar aos Estados Unidos.

“Olá, amigos. Primeiro de tudo: Calem-se, calem-se, calem-se, vocês me deixam loucos!”, diz o ator, relembrando o famoso bordão do personagem, no vídeo. “Tenho algo muito importante para dizer: não cruzem a fronteira dos Estados Unidos, porque seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, seu gato, seu periquito, todo mundo pode estar em perigo. O melhor é cruzar de forma legal. Vamos lá. Se você fizer isso [atravessar legalmente], aí sim vou gostar de você.”

