Filho de ‘El Chapo’ se declara inocente de acusações de tráfico nos EUA

Ovidio Guzmán, um dos filhos do traficante mexicano Joaquin “El Chapo” Guzman, se declarou inocente nesta segunda-feira, 18, das acusações de tráfico de fentanil nos Estados Unidos, onde está preso. Ele foi extraditado do México para os EUA na última sexta-feira, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça americano.

Guzmán está entre os “Los Chapitos”, como são chamados os quatro filhos de Joaquin, tendo herdado o império de tráfico depois que o pai foi capturado, detido e condenado a prisão perpétua pela justiça americana por crimes de assassinado e venda de drogas. Ele cumpre a pena em uma penitenciária de segurança máxima no estado de Colorado.

A condenação de Ovidio representa um triunfo para o governo do presidente americano, Joe Biden, que procura reduzir a entrada de fentanil pela fronteira sul do país. O abuso da droga, um sintético viciante, provoca quase 200 mortes de americanos por dia. A alta taxa é uma pedra no sapato para as relações Estados Unidos-México, sendo o controle do fluxo do opioide uma das metas do democrata.

+ Fronteira EUA-México é rota migratória terrestre mais mortal, diz ONU

Promotores responsáveis pelo caso informaram que duas das seis acusações enfrentadas podem render a condenação de prisão perpétua. Segundo o jornal Chicago Tribune, os Estados Unidos não aplicarão pena de morte em razão das condições envolvidas na extradição do mexicano.

Continua após a publicidade

O jornal americano afirmou, ainda, que Guzmán ouviu os detalhes do processo, informados na audiência, por meio de um intérprete de espanhol. Ele vestia o conhecido macacão laranja e estava algemado nos tornozelos, enquanto era acompanhado por uma forte equipe de segurança. O homem de 33 anos será submetido a uma nova audiência em novembro deste ano.

Não é a primeira vez, no entanto, que ele é preso. Em 2019, Guzmán foi detido em Culiacán, no estado de Sinaloa. Contudo, o presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, ordenou para que fosse libertado após centenas de membros do Cartel de Sinaloa, armados em peso, dominaram os agentes policiais da cidade.

Publicidade

Siga