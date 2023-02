Número de mortos do terremoto na Síria e Turquia deve dobrar, diz a ONU

O número de mortos no terremoto que atingiu a Síria e a Turquia ultrapassou os 25 mil neste sábado, 11, mas as fatalidade ainda devem subir muito nos próximos dias. “É difícil estimar com exatidão, já que precisamos vasculhar os escombros, mas tenho certeza que irá dobrar, ou até mais”, disse o coordenador de emergência da ONU, Martin Griffiths, em entrevista ao canal Sky News.

Até esta tarde, os últimos números oficiais dão conta de 21.848 vítimas na Turquia e 3.553 na Síria. A informação foi divulgada pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em visita à cidade de Sianlurfa. Segundo ele, o número de mortos chegou a 25.401.

Quase seis dias após a tragédia, a busca pelas vítimas segue em curso, conduzidas por esforços locais e internacionais, mas as chances de resgatar pessoas com vida reduz drasticamente após as primeiras 72 horas. “É chocante… a ideia de que essas montanhas de escombros estão guardando pessoas, algumas ainda vivas”, disse Griffiths. “Deve ser tremendamente difícil decidir quando encerrar essa fase de resgates”.