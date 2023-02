Número de vítimas do terremoto na Turquia e na Síria ultrapassa 25 mil

O terremoto de 7,8 graus de magnitude matou mais de 25 mil pessoas. Os últimos números oficiais dão conta de 21.848 vítimas na Turquia e 3.553 na Síria. A informação foi divulgada pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em visita à cidade de Sianlurfa. Segundo ele, o número de mortos chegou a 25.401.

Os esforços internacionais para ajudar as equipes de resgate ganharam força neste sábado. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desembarcou em Aleppo, no Norte da Síria, para acompanhar o atendimento aos feridos. Segundo a ONU, mais de 5 milhões de pessoas podem ficar desabrigadas no país.

O Brasil também coopera com o atendimento às vítimas do resgate. O Ministério da Saúde enviou três kits de medicamentos, cada um com 250 kg de remédios e itens emergenciais, que podem atender 1,5 mil pessoas por um mês.

Em avião da Força Aérea Brasileira, mais de 40 profissionais brasileiros foram enviados às zonas afetadas na quinta-feira. Junto ao recurso humano, o Brasil enviou seis toneladas de equipamentos para auxiliar as equipes de buscas, além de quatro cães farejadores para apoiar o resgate.

A aeronave da FAB voltou com 17 pessoas repatriadas pelo Itamaraty. São nove brasileiros, dois turcos, três sírios, um egípcio e dois colombianos. O grupo procurou a Embaixada do Brasil na capital turca, Ancara. Segundo uma nota do ministério, o avião deve pousar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ainda neste sábado.

Chegaram as doações do Ministério da Saúde para a Turquia, com três kits de medicamentos e insumos para a saúde com o objetivo de colaborar com as ações humanitárias no país impactado pelo recente terremoto de magnitude 7.8 que atingiu a região de fronteira com a Síria. pic.twitter.com/zRKUNFxDef — Ministério da Saúde (@minsaude) February 11, 2023