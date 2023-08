Naufrágio deixa 41 imigrantes mortos na costa da Itália

Um naufrágio no Mar Mediterrâneo matou 41 imigrantes que passavam pelo Canal da Sicília na semana passada. A informação foi confirmada por autoridades da Itália nesta quarta-feira, 9, a partir de relatos de sobreviventes que foram levados para a ilha de Lampedusa.

O promotor público local Salvatore Vella confirmou os relatos de quatro pessoas que sobreviveram ao naufrágio e disseram aos socorristas que estavam em um barco com 45 pessoas, incluindo três crianças, e afirmou que abriu uma investigação sobre o incidente. De acordo com os sobreviventes, o barco de 7 metros de comprimento partiu de Sfax, na Tunísia, mas acabou virando e afundando depois de algumas horas quando atingido por uma grande onda.

O grupo de resgate Sea-Watch disse que um de seus aviões de vigilância os avistou sendo resgatados por um navio de carga. Eles foram então transferidos para um navio da guarda costeira italiana e desembarcados em Lampedusa, onde compartilharam sua história.

“Eles disseram que estavam entre os poucos a bordo (do barco afundado) com um colete salva-vidas e (após o naufrágio) permaneceram na água até encontrarem outro barco vazio”, disse a Sea-Watch em um comunicado.

Os migrantes são três homens e uma mulher, naturais da Costa do Marfim e da Guiné, na África Subsaariana, e chegaram a Lampedusa em estado de choque e posteriormente vão ser interrogados pela polícia italiana. As autoridades acreditam que eles tenham passado vários dias à deriva no mar, sem comida ou água potável.

Segundo as vítimas, depois do naufrágio, eles passaram horas na água tentando subir em um barco de ferro abandonado e ficaram à deriva na embarcação por quatro dias até a chegada do resgate. Nenhuma das demais 41 pessoas foi avistada na região.

Uma fonte com conhecimento do assunto disse à mídia local que é improvável que o naufrágio sofrido pelos sobreviventes seja um dos dois relatados pela guarda costeira no último domingo, 6. A guarda costeira disse ter resgatado 57 pessoas e recuperado dois corpos, e as autoridades tunisianas disseram na segunda-feira, 7, que recuperaram 11 corpos de um naufrágio perto de Sfax.

Ponto de entrada para a Europa para centenas de milhares de requerentes de asilo e outros migrantes, a Itália registrou um aumento de barcos de migrantes até agora este ano, com cerca de 93,7 mil chegadas de migrantes por mar. Em comparação, o número representa um aumento de 110% em relação ao mesmo período do ano passado.

