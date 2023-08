Vídeo: Turistas alemães derrubam estátua italiana de 150 anos

Um grupo de jovens turistas alemães posando para fotos para postar nas redes sociais foi acusado de derrubar uma estátua valiosa em uma vila no norte da Itália. O monumento estava avaliado em cerca de 200 mil euros, equivalente ao valor de R$ 1 milhão.

Durante uma visita à Villa Alceo, na cidade de Viggiu, dois jovens do grupo subiram em uma fonte para abraçar a obra “Domina”, do artista Enrico Butti. Enquanto isso, um terceiro turista usou um pedaço de pau para empurrar os companheiros, que acabaram caindo junto com a estátua, de 1,70 metro.

O gerente da villa, Bruno Golferini, disse que apresentou uma queixa à polícia local contra todos os 17 turistas alemães que estavam no grupo que alugava a propriedade. Porém eles deixaram a Itália desde que o incidente aconteceu, na última segunda-feira, 31.

O momento em que a estátua cai no chão com os jovens foi gravado por câmeras de segurança do local e circulou nas redes sociais. No clipe, é possível observar que os turistas estavam posando para uma fotografia.

German tourists toppled a valuable statue in Italy while trying to capture the moment for social media, causing outrage among locals and warning travelers to respect cultural heritage sites. pic.twitter.com/gGjuT24HOj — Global Observer X (@GlobalObserverX) August 4, 2023

De acordo com Golferini, o conserto da obra vai ser difícil devido aos danos adicionais aos azulejos da fonte.

“Domina era de certa forma a mulher que protegia a vila”, disse o gerente. “Infelizmente, existem essas pessoas ignorantes que fazem esse tipo de coisa.”

Essa não é a primeira vez que obras italianas são depredadas por turistas. Em junho deste ano, houve revolta na Itália depois que um inglês foi fotografado nas redes sociais rabiscando o grafite “Ivan + Hayley 23” em uma parede do Coliseu, um dos monumentos mais conhecidos de Roma.

