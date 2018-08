Naufrágio de navio cargueiro deixa 7 mortos no sul da China

Pelo menos sete pessoas morreram depois que um navio cargueiro afundou no rio Beijiang, na província de Guangdong, no sul da China, informaram as autoridades locais citadas nesta quarta-feira, 29, pela agência oficial de notícias chinesa ‘Xinhua’.

O fato aconteceu na noite da última segunda-feira, por volta das 23h30 (hora local), e na tarde de terça, todos os corpos já tinham sido resgatados. As autoridades anunciaram que uma equipe será enviada para investigar o fato.

Enquanto isso, no sul da ilha vizinha de Taiwan, um grupo de 12 marinheiros indonésios foi resgatado por conta de ventos fortes e ondas que encalharam seu navio na costa de Kaohsiung, informou hoje o Centro de Comando de Resgate Nacional (CCRN).

O resgate da tripulação do cargueiro Jin Hua, com bandeira de Serra Leoa, ocorreu na noite desta terça-feira, após receber um pedido de socorro, segundo o CCRN.

Os 12 indonésios foram transferidos de helicóptero para Taiwan e aguardam ajuda de sua companhia de navegação, acrescentou a fonte.