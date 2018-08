China diz que conversas comerciais com os EUA foram “construtivas”

A nova rodada de reuniões entre China e Estados Unidos realizada em Washington com o objetivo de buscar uma saída para a guerra tarifária foi “construtiva”, segundo informou nesta sexta-feira, 24, o Ministério do Comércio do país asiático, afirmando que as negociações comerciais continuarão entre as duas potências.

A convite dos Estados Unidos, uma delegação chinesa liderada pelo vice-ministro do Comércio, Wang Shouwen, conversaram na quarta e quinta-feira com a parte americana, liderada pelo subsecretário do Tesouro, David Malpass, explicou o ministério.

As conversas para tratar de “questões econômicas e comerciais de interesse mútuo” foram “construtivas e sinceras”, segundo as autoridades chinesas, assegurando que as duas partes seguirão em contato.

Está previsto que na próxima semana tenha início uma nova rodada de diálogos de alto nível para encerrar a tensão comercial antes das reuniões previstas em fóruns multilaterais entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Os dois líderes esperam se encontrar primeiramente na cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-pacífico, que envolve 21 economias, em meados de novembro, e pela segunda vez na cúpula de líderes do Grupo dos 20 em Buenos Aires no final de novembro.

O tom conciliatório após os últimos contatos contrasta com a imposição nesta quinta-feira, de maneira recíproca, de novas sobretaxas de 25% para produtos importados no valor de 16 bilhões de dólares, o que representa um novo capítulo na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.