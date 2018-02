Morre Billy Graham, pastor e conselheiro de presidentes dos EUA

1. Billy Graham zoom_out_map 1 /7 O ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, fala junto com Billy Graham durante a cruzada de Graham no Flushing Meadows Corona Park, na cidade de Queens, em Nova York - 25/06/2005 (Stephen Chernin/AFP/Getty Images) O ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, fala junto com Billy Graham durante a cruzada de Graham no Flushing Meadows Corona Park, na cidade de Queens, em Nova York - 25/06/2005

2. Billy Graham zoom_out_map 2 /7 O então presidente dos EUA, Barack Obama, encontra-se com o reverendo Billy Graham em sua casa em Montreat, na Carolina do Norte - 25/04/2010 (Pete Souza/The White House/Reuters) O então presidente dos EUA, Barack Obama, encontra-se com o reverendo Billy Graham em sua casa em Montreat, na Carolina do Norte - 25/04/2010

3. Billy Graham zoom_out_map 3 /7 O ex-presidente dos EUA, George Bush e o evangelista Billy Graham, conversam durante a primeira reunião de avivamento de quatro dias, no Texas Stadium em Irving, Texas - 17/10/2002 (Ronald Martinez/Getty Images) O ex-presidente dos EUA, George Bush e o evangelista Billy Graham, conversam durante a primeira reunião de avivamento de quatro dias, no Texas Stadium em Irving, Texas - 17/10/2002

4. Billy Graham zoom_out_map 4 /7 O ex-presidente Richard Nixon é acompanhado pelo evangelista Billy Graham, durantea chegada à Biblioteca de Nixon - 25/06/1993 (Carlos Schiebeck/AFP) O ex-presidente Richard Nixon é acompanhado pelo evangelista Billy Graham, durantea chegada à Biblioteca de Nixon - 25/06/1993

5. Billy Graham zoom_out_map 5 /7 O evangelista americano, Billy Graham, encontra-se com o primeiro-ministro chinês Li Peng, na sede do Partido Comunista em Pequim, China - 16/04/1988 (Guy Dinmore/Reuters) O evangelista americano, Billy Graham, encontra-se com o primeiro-ministro chinês Li Peng, na sede do Partido Comunista em Pequim, China - 16/04/1988

6. Billy Graham zoom_out_map 6 /7 O ex presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, autografa uma cópia de seu livro "Pontos de decisão" para Billy Graham, na Biblioteca Billy Graham em Charlotte, no estado da Carolina do Norte - 20/12/2010 (Chris Keane/Reuters) O ex presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, autografa uma cópia de seu livro "Pontos de decisão" para Billy Graham, na Biblioteca Billy Graham em Charlotte, no estado da Carolina do Norte - 20/12/2010

7. Billy Graham zoom_out_map 7/7 O evangelista Billy Graham fala com a multidão durante uma noite chuvosa no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no estado norte-americano do Missouri - 07/10/2004 (Larry W. Smith/AFP/Getty Images) O evangelista Billy Graham fala com a multidão durante uma noite chuvosa no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no estado norte-americano do Missouri - 07/10/2004

O pastor evangélico norte-americano Billy Graham, que aconselhou presidentes e pregou para milhões em todo o mundo, morreu nesta quarta-feira aos 99 anos de idade, informou um porta-voz.

Graham faleceu à 8h (horário local) em sua casa em Montreat, na Carolina do Norte, de acordo com Jeremy Blume, porta-voz da Associação Evangélica Billy Graham.

De acordo com seu ministério, ele pregou para mais pessoas do que qualquer um na história e alcançou centenas de milhões, fosse pessoalmente, pela televisão ou por transmissões via satélite.

Graham se tornou conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos, principalmente Richard Nixon. Ele também se reuniu com líderes mundiais e foi o primeiro evangélico conhecido a levar sua mensagem para além da Cortina de Ferro, que separava o mundo capitalista do comunista.

“Ele provavelmente foi o líder religioso dominante de sua era,” disse William Martin, autor de “A Prophet With Honor: The Billy Graham Story”. “Não mais do que um ou dois papas, talvez uma ou duas outras pessoas, chegaram perto do que ele conquistou”.

Sua proximidade com os presidentes americanos começou com Harry Truman (1945-1953) e terminou com Barack Obama (2009-2017). Também foi muito próximo de George H.W. Bush (1989-1993) e influenciou na mudança de vida e costumes de seu filho George W. Bush (2001-2009).

Graham já não era um conselheiro próximo dos presidentes em seus últimos anos, mas pouco depois do anúncio de sua morte, o presidente Donald Trump disse no Twitter: “O GRANDE Billy Graham está morto. Não havia ninguém como ele! Sua ausência será sentida pelos cristãos e todas as religiões. Um homem muito especial “.

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2018

O vice-presidente Mike Pence e George H. W Bush também lamentaram a morte do pastor.

Em uma das raras viagens que fez em seus últimos anos, Graham comemorou seu 95º aniversário em 7 de novembro de 2013 em um hotel de Asheville, na Carolina do Norte, quando cerca de 800 convidados, incluindo Trump, o magnata empresarial Rupert Murdoch e a apresentadora de TV Kathie Lee Gifford, lhe prestaram homenagem.

A comemoração contou com um vídeo de um sermão que seu filho, Franklin, disse ter sido a última mensagem de Graham à nação. Graham vinha trabalhando há um ano no vídeo, que foi exibido na rede Fox News e no qual disse que os Estados Unidos estão “com muita necessidade de um despertar espiritual”.

No auge, o pastor tinha um estilo de fala impactante e veloz que lhe rendeu o apelido de “Metralhadora de Deus”. Através de seus “Cruzados por Cristo”, o pastor semeou a devoção por todo o país, que se tornaria um terreno fértil para o crescimento do movimento político conservador da direita religiosa.

(Com Reuters e EFE)