Morre príncipe Henrique da Dinamarca, marido da rainha Margarida

O príncipe Henrique da Dinamarca, marido da rainha Margarida, morreu aos 83 anos, após ter sido hospitalizado no final de janeiro, informou nesta quarta-feira a Casa Real dinamarquesa.

“Sua alteza real o príncipe Henrique morreu às 23h18 horas desta terça-feira 13 de fevereiro no castelo de Fredensborg”, residência de primavera e outono da família real situada ao norte de Copenhague, segundo o comunicado divulgado de forma oficial.

Segundo a Casa Real, a causa da morte foi uma infeção respiratória. Devido à grave piora da saúde do seu pai, o príncipe herdeiro, Federico da Dinamarca, suspendeu na semana passada sua estadia na Coreia do Sul, para onde tinha viajado para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno.

A Casa Real tinha revelado anteriormente que o motivo da internação do príncipe era um exame de um tumor no pulmão esquerdo, que resultou ser benigno, e uma infecção. Também informaram que quando terminasse o tratamento, ele teria alta.

Henrique tinha sido diagnosticado em setembro do ano passado com demência senil. A Casa Real decidiu tornar o estado de saúde do príncipe público depois que ele causou grande polêmica no país com constantes ataques contra sua esposa em veículos de imprensa dinamarqueses.

Henrique, de origem francesa, tinha declarado que não queria ser enterrado com Margarida, pois seu desejo de se tornar rei consorte, uma velha reivindicação sua, nunca foi atendido. Em uma entrevista posterior, afirmou que a rainha o tinha “por tolo” e não o respeitava.