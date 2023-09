Mísseis russos causam dano a porto e silos de grãos na Ucrânia

Autoridades da Ucrânia informaram nesta segunda-feira, 25, que um ataque aéreo russo causou “danos significativos” à infraestrutura do porto de Odessa, no sul do país, e destruiu algumas instalações de armazenamento de grãos. Esta foi a mais recente investida de Moscou contra estruturas portuárias ucranianas.

Uma mulher ficou ferida, atingida por estilhaços, em meio à chuva de mísseis, mas nenhuma morte foi registrada em Odessa. Pelo menos uma pessoa foi morta, porém, em um ataque aéreo separado na cidade de Beryslav, no sul da região de Kherson, segundo o governador regional, Oleksandr Prokudin.

“Outro ataque massivo a Odessa resultou na destruição de instalações de armazenamento de grãos e danos significativos ao porto marítimo”, disse a ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, na plataforma X, antigo Twitter.

+ Rússia critica Ocidente e rejeita retomada do acordo de grãos

Oleh Kiper, governador da região de Odessa, disse que as estruturas atingidas armazenavam quase 1.000 toneladas de grãos. O comando militar do sul da Ucrânia também informou, no aplicativo de mensagens Telegram, que houve um incêndio num hotel que não estava em uso. E o Ministério da Energia comunicou que o ataque danificou redes elétricas e cortou a energia de mais de 1.000 clientes na região de Odessa.

O ataque foi o mais recente de uma série de investidas de Moscou com mísseis e drones que, segundo Kiev, têm como objetivo minar as exportações de produtos agrícolas da Ucrânia, um grande produtor mundial de cereais.

Continua após a publicidade

As defesas aéreas ucranianas afirmaram que destruíram 19 drones Shahed, de fabricação iraniana, e 11 mísseis de cruzeiro durante a noite, a grande maioria deles dirigida à região de Odessa. Autoridades relataram ainda que a Rússia disparou dois mísseis hipersônicos, responsáveis por danificar os silos de grãos.

+ Ucrânia vai começar produção conjunta de armas com EUA, diz Zelensky

A exportação de grãos ucranianos, já dificultada pela guerra, foi diminuída ainda mais em julho, quando a Rússia abandonou um acordo, mediado pelas Nações Unidas, que permitia o escoamento seguro de produtos alimentícios pelo do Mar Negro. Segundo Moscou, as garantias para suas próprias exportações são foram cumpridas.

Assim, Kiev transporta cada vez mais cereais pelo rio Danúbio, por estradas e por comboios, e estabeleceu um “corredor humanitário” ao longo da costa do Mar Negro para transportar seus produtos para os mercados africanos e asiáticos. O corredor foi usado pelos primeiros dois navios na semana passada, pelo porto de Chornomorsk.

Continua após a publicidade

+ Em meio a disputa sobre grãos, Polônia deixa de fornecer armas à Ucrânia

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que o ataque a Odessa foi “uma tentativa patética” de retaliação contra um bombardeio de Kiev ao quartel-general da marinha russa no Mar Negro, na sexta-feira 22.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia também relatou ataques ucranianos nesta madrugada. Segundo a pasta, drones foram abatidos no Mar Negro, na Crimeia e nas regiões russas de Kursk e Belgorod, mas não houve nenhuma morte.

Publicidade

Siga