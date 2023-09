Rússia critica Ocidente e rejeita retomada do acordo de grãos

Em meio aos diálogos e pronunciamentos na assembleia anual de líderes globais na sede da ONU em Nova York, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, teceu fortes críticas ao Ocidente, denominando-o um “império de mentiras”, e manifestou a recusa russa em reativar o acordo de grãos do Mar Negro.

A tentativa de reviver o acordo surgiu das mãos de António Guterres, secretário-geral da ONU, delineando quatro medidas para aprimorar as exportações de cereais e fertilizantes russos. Esta iniciativa visa reintegrar a Rússia no acordo que, anteriormente, havia contribuído para equilibrar as exportações de cereais da Ucrânia e atenuar a crise alimentar mundial.

Entretanto, para Lavrov, as proposições da ONU são irrealizáveis, marcando o contraste profundo entre as aspirações russas e os compromissos internacionais. Lavrov salientou que tais propostas “simplesmente não são realistas”, acentuando a falta de honra a compromissos prévios com a Rússia, como a anulação de sanções a uma instituição financeira russa e a reincorporação ao sistema global Swift.

Este impasse e a rejeição russa amplificam não só os dilemas existentes no Mar Negro mas também aguçam as já tensas relações com a Ucrânia e seus parceiros ocidentais. Lavrov foi incisivo ao descartar a possibilidade de um plano de paz proposto por Kiev, vislumbrando uma resolução somente através de confrontos, caso Ucrânia e Ocidente mantenham suas atuais posições.

