Militares venezuelanos abrem fogo contra manifestantes em Ureña

zoom_out_map 1 /16 Manifestante fazem barricada durante confronto com a guarda nacional em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 2 /16 Manifestantes são vistos através de vidro quebrado de ônibus durante confronto com a guarda nacional em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 3 /16 Homem é detido pela guarda nacional durante confronto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 4 /16 Manifestante apoiam companheiro atingido por gás lacrimogêneo durante confronto com a guarda nacional em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 5 /16 Membros da guarda nacional derrubam manifestante durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 6 /16 Venezuelanos entram em confronto com a guarda nacional durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 7 /16 Venezuelanas exibem faixa durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 8 /16 Forças de segurança venezuelana se posicionam em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 9 /16 Manifestante ajoelha em frente a força de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 10 /16 Membro das forças de segurança da Venezuela aponta sua espingarda durante confronto com os manifestantes em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 11 /16 Apoiadores da oposição venezuelana exigem atravessar a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela - 23/02/2019 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 12 /16 Manifestantes incendeiam ônibus durante confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 13 /16 Manifestantes entram em confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 14 /16 Manifestante se choca com arame farpado durante confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 15 /16 Manifestantes queimam uniforme da milícia durante confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 16/16 Manifestantes exibem uniforme de miliciano durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

Os confrontos entre a população de Ureña, na divisa da Venezuela com a Colômbia, e as tropas da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) se acentuaram neste sábado. Militares disparam contra os manifestantes, depois que estes depredaram um ônibus e atiraram coquetéis molotov. Entre os feridos está uma mulher.

Cenas de violência foram registradas desde a manhã deste sábado, quando tropas venezuelanas lançaram bombas de gás lacrimogêneo no sábado em cerca de 200 pessoas que tentam atravessar a ponte em direção à Colômbia, depois do fechamento total da fronteira, por volta das 6h (8h, em Brasília). Em Ureña, manifestantes venezuelanos, entre os quais um grupo de mulheres denominados de “Damas de Branco”, tentavam ir à ponte Simon Bolívar, na divisa, quando foram atacados pelos militares. Parte dos venezuelanos de Ureña igualmente mostraram-se agressivos, ao incendiar um caminhão. As chamas atingiram uma casa.

A tensão aumentou na medida em que os 10 caminhões carregados com ajuda humanitária internacional iniciou seu deslocamento de Cúcuta, na Colômbia, em direção a Ureña.

A fronteira com a Colômbia foi totalmente fechada por ordem da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, em caráter “temporário”. O bloqueio abrange as pontes fronteiriças Simón Bolívar, Santander e Unión – todas ligadas à cidade colombiana de Cúcuta. Na sexta-feira 22, este munícipio sediou o show internacional “Venezuela Aid Live”, organizado pelo bilionário britânico Richard Brandon, para apoiar o envio de ajuda humanitária ao país. Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, esteve presente no show, neste sábado, comandou a saída dos primeiros caminhões em direção à fronteira com a Venezuela.

(Com Reuters)