Guaidó erra e anuncia chegada à Venezuela de ajuda vinda do Brasil

O presidente-interino da Venezula, Juan Guaidó, anunciou neste sábado, 23, o ingresso do primeiro caminhão de ajuda humanitária do Brasil e dos Estados Unidos na Venezuela. Mas o veículo, carregado com alimentos e kits de ajuda humanitária, teria conseguido cruzar a fronteira, continua parado do lado brasileiro da fronteira, em Pacaraima (RR). “Anunciamos oficialmente que já entrou o primeiro carregamento de ajuda humanitária por nossa ffronteira com o Brasil. Esta é uma grande conquista, Venezuela“, informou, por meio do Twitter.

O caminhão deixara Boa Vista nesta manhã, carregado 6 a 7 toneladas de alimentos não perecíveis, como arroz (doado pelos Estados Unidos) e leite em pó (doado pelo Brasil) e kits de medicamentos doados pelo Ministério da Saúde para doenças de baixa complexidade. Essa ajuda deve ser suficiente para contemplar 6 mil pessoas. Um segundo veículodeve chegar nas próximas horasa Pacaraima.

¡Atención Venezuela! Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil. ¡Esto es un gran logro, Venezuela! ¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

Em entrevista à imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmara nesta manhã esperar que as divisas sejam abertas para a passagem dos veículos com mantimentos. “A expectativa é de que as forças venezuelanas permitam a passagem dos carregamentos por um dever político. Vamos acompanhar e fazer o apelo pela abertura da fronteira”, afirmou. De acordo com o ministro, se a entrada dos caminhões não for permitida, o governo brasileiro vai consultar os representantes venezuelanos e as autoridades de segurança para determinar os próximos passos.