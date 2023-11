Milei e Fernández se reúnem para traçar transição de governo na Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se reunirá nesta terça-feira, 21, com o chefe de Estado cessante, Alberto Fernández, e discutir a transição de governo que culminará em sua posse, no dia 10 de dezembro. O encontro, inicialmente marcado para segunda-feira 20, havia sido cancelado devido a uma série de desentendimentos.

Ambos os líderes tiveram uma breve conversa por telefone na noite de domingo 19, depois de tomarem conhecimento do resultado das eleições. A reunião cara a cara, porém, ocorre mais tarde do que o esperado: foi adiada depois que Sergio Massa, candidato peronista derrotado nas urnas e atual ministro da Economia, declarou que Milei deveria ter “responsabilidade” em seus planos econômicos.

De acordo com a mídia loca, o clima entre o ultraliberal e o atual governo é de clara tensão. No entanto, para além da animosidade entre os líderes, dirigentes de ambos os setores conversaram intensamente e de maneira individual para acelerar uma transição ordenada.

+ Humorista e imitadora: a provável nova primeira-dama da Argentina

Na segunda-feira, por exemplo, em meio aos desentendimentos na alta cúpula, a Economia oficializou a equipe para a transição econômica nas mãos de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo e Miguel Pesce, o presidente da Banco Central.

Milei chegou à residência presidencial oficial Quinta de los Olivos por volta das 8h nesta terça, para uma reunião a portas fechadas. De acordo com o portal de notícias Infobae, participarão da cúpula Nicolás Posse, futuro Chefe do Estado Maior, e o atual Vice-Chefe do Estado Maior, Juan Manuel Olmos, bem como a porta-voz da presidência, Gabriela Cerruti.

+ ‘Mundo livre’: Milei diz que viajará a EUA e Israel antes de tomar posse

Após a reunião, haverá um pronunciamento conjunto entre o presidente eleito e cessante e uma foto oficial.

E confirmaram, pouco depois das 17h, que o ministro permaneceria no cargo até o dia 10 de dezembro, e que seria aplicada uma série de medidas visando a contenção do dólar e que incluiria uma prorrogação do câmbio especial para exportadores, embora sem desvalorização.

Javier Milei foi eleito presidente no domingo 19 depois de vencer Sergio Massa por quase 11 pontos de vantagem, com 56% dos votos. Com um desempenho eleitoral muito bom no interior do país – especialmente nas províncias de Mendoza (71% dos votos) e Córdoba (74%) –, o economista ultraliberal venceu a votação com muito mais conforto do que o que as pesquisas previam.

Continua após a publicidade