Humorista e imitadora: a provável nova primeira-dama da Argentina

Conhecida principalmente por imitações da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, Fátima Florez já fez um pouco de tudo: trabalhou como cantora, modelo, atriz e humorista. Com a vitória do namorado, o ultraliberal Javier Milei, deve acrescentar ao extenso currículo o posto de nova primeira-dama da Argentina.

Nascida María Eugenia Florez, a atriz anunciou publicamente a união com Milei em meados deste ano. Os dois se conheceram em dezembro de 2022, quando participaram de um programa de TV. Enquanto ela fazia imitações de personalidades, incluindo a brasileira Xuxa, o namorado fazia comentários políticos polêmicos.

Desde que o relacionamento entre os dois se tornou conhecido, eles raramente foram vistos juntos. No início de outubro, ele foi procurá-la no programa de TV do qual ela participava. Quando o motorista se aproximou para cumprimentá-lo na transmissão ao vivo, ele se recusou a sair do veículo e evitou responder a perguntas.

Florez também não foi pessoalmente aos debates presidenciais nem aos eventos de campanha. Ela também se encarregou de negar, há poucos dias, que o relacionamento tivesse terminado, como se especulava em alguns programas de entretenimento. No palco em que Milei foi celebrar sua vitória, no domingo 19, no entanto, fez questão de acenar e mandar beijos.

